Evacuaron más de 90 familias en Comodoro Rivadavia por el desplazamiento del cerro Hermitte:

Deslizamiento de tierra en el cerro Hermitte, Comodoro Rivadavia. Foto: X/therealbuni

Más de 90 familias debieron abandonar sus hogares en la madrugada de este domingo, en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras un movimiento del suelo de gran magnitud. Según medios locales, se trató de un nuevo desplazamiento del cerro Hermitte que perjudicó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, ubicados en el norte de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:10 horas y estuvo acompañado por un corte de luz repentino, que dejó a varios vecinos sin suministro eléctrico mientras el terreno seguía cediendo.

Deslizamiento de tierra en el cerro Hermitte, Comodoro Rivadavia. Foto: X/TraductorTeAma

Los damnificados relataron que varios hogares fueron destruidos, ya que se formaron grietas profundas que atravesaron paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimiento de cimientos. En varios casos, los hogares quedaron totalmente inhabitables.

“Mi casa se abrió por la mitad”, expresó uno de los vecinos perjudicados. Además, varias casas sufrieron la caída de muros y techos, por lo que dotaciones de bomberos y Defensa Civil debieron intervenir en la zona.

Gran parte de los vecinos fueron trasladados al Club Talleres, mientras que otros al Hotel Deportivo que dispuso el municipio como espacio de alojamiento temporal.

Un fenómeno que ya fue advertido

Este fenómeno no tomó por sorpresa a los vecinos de la zona, ya que, desde mediados de diciembre, venían alertando sobre movimientos en el suelo que se intensificaron notablemente durante la última semana.

Según explicaron especialistas, se trata de un terreno de origen marino, conocido por su inestabilidad, y que sucede por una falla natural que se extiende por más de 1.300 metros, desde Médanos hasta El Marquesado.

Deslizamiento de tierra en el cerro Hermitte, Comodoro Rivadavia. Foto: X/TraductorTeAma

Los informes técnicos indican que el deslizamiento podría continuar durante varias semanas, hasta que el suelo logre estabilizarse. En los días previos ya se habían detectado grietas en las calles, cortes en los servicios básicos y situaciones de riesgo como fugas de gas, lo que llevó a muchas familias a evacuar sus viviendas antes del derrumbe.