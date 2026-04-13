Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, sigue sumando acusaciones cruzadas. En las últimas horas, Lorena, la madrastra del nene, habló luego de que se conocieran los detalles de la autopsia y apuntó contra la madre del chico y su pareja, quienes permanecen detenidos.

“Quiero saber qué le hicieron, quiero ir contra todos, contra el que entregó a Ángel, contra los que lo mataron. Por más doloroso que sea, quiero que paguen”, apuntó.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

En diálogo con TN, la mujer lanzó una contundente denuncia: “Quemaron cosas del nene. Pero ellos hablaron y las cosas que decían no eran coherentes, se contradecían”.

“No tienen que salir más de la cárcel. Ellos hicieron sufrir a Ángel y ahora quiero que ellos sufran. No se merecen otra cosa. La pena de muerte no, porque sería demasiado bueno para ellos”, pidió.

Qué reveló la autopsia a Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia

El resultado de la autopsia preliminar de Ángel estableció que el nene tenía 22 golpes en la cabeza y todos estaban dirigidos con precisión.

De acuerdo con los forenses, los traumatismos craneales provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

Al respecto, la mujer sostuvo: “La verdad siempre sale a la luz. Hoy mi bebé está demostrando todo lo que le hicieron”.

“Hubo dos revinculaciones entre Ángel y Mariela. Pero no eran buenas. Todo lo que yo pedía me lo negaban. Ella y la psicóloga le daban golosinas y se ponían a hablar entre ellas. La segunda vez llegamos tarde y decían que yo obstaculizaba el vínculo”, denunció.

Qué le pasó a Ángel López

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 5 de abril, cuando personal del Centro de Monitoreo recibió una alerta que pedía atención sanitaria para el nene, que se encontraba en grave estado en un domicilio.

El personal de salud concurrió de emergencia al lugar y constató que el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, motivo por el que fue derivado al Hospital Regional, donde ingresó minutos después de las 8 a la guardia pediátrica.

La madre, Mariela Altamirano, señaló que su hijo comenzó a presentar inconvenientes respiratorios a las 7. El niño falleció horas después pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se confirmó su deceso este lunes 6 de abril.