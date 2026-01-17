Rescatar y cuidar pingüinos varados en las playas de Buenos Aires:

Pingüinos de Magallanes en La Armonia. Foto: Victoria Zavattieri - WCS Argentina

La Estación de Rescate de Fauna Marina «Guillermo Indio Fidalgo» lanzó su convocatoria anual de voluntariado para rescatar pingüinos de Magallanes.

Este servicio se realiza en las playas de la Provincia de Buenos Aires, donde año a año miles de pingüinos llegan en estado crítico tras su primera migración.

La propuesta para la temporada 2026 busca asistentes comprometidos durante la época migratoria más intensa del año.

El centro de rescate, ubicado en Puerto Galván, Bahía Blanca, concentra su actividad entre mediados de febrero y abril o mayo.

Durante esos meses, los ejemplares juveniles atraviesan su primera migración desde colonias como Punta Tombo hacia aguas brasileñas.

Sin embargo, en el camino pueden extraviarse o lastimarse, y muchos terminan en las playas de Buenos Aires.

Por ello, desde el centro de rescate señalan que, una vez al año, «les gusta poder abrir sus puertas en un momento de mucho trabajo«.

Es que, tal como señala Pablo Petracci, especialista de la organización, esta etapa representa el período de mayor actividad para el equipo del centro.

Pingüino Humboldt. Fuente: EFE

Por qué necesitan ayuda los pingüinos

Los pingüinos de Magallanes jóvenes llegan a playas como Pehuén Co, Monte Hermoso, Marisol o Reta en condiciones delicadas.

Su falta de experiencia y la menor disponibilidad de alimento provocan varamientos frecuentes en estado de desnutrición, deshidratación e hipotermia.

«Los pingüinos de Magallanes que están nidificando en Punta Tombo, por ejemplo, empiezan a migrar hacia las aguas de Brasil y algunos están en mal estado», explicaron desde la Estación de Rescate.

Este fenómeno convierte al voluntariado para pingüinos en una pieza fundamental del sistema de conservación regional.

Las tareas y requisitos del voluntariado para asistir a los pingüinos

El programa de voluntariado para rescatar pingüinos incluye responsabilidades específicas orientadas a la recuperación de los ejemplares. Las actividades principales son:

Alimentación de los animales rescatados

Participación en tareas de rescate en playas

Mantenimiento de higiene del predio para prevenir infecciones

El único requisito obligatorio es ser mayor de 18 años. No se exige formación específica, aunque sí se demanda tiempo y compromiso para dedicar al menos una jornada completa semanal de 9 a 16 horas durante toda la temporada.

La Estación aclara que no dispone de traslado ni hospedaje. Por este motivo, el voluntariado para los pingüinos está pensado principalmente para personas de la zona que puedan integrarse de forma continua a las actividades.

Cómo sumarse al voluntariado para rescatar y cuidar pingüinos

La convocatoria 2026 del voluntariado para rescatar y cuidar pingüinos en las playas de Buenos Aires permanece abierta y se puede acceder a esta mediante un formulario de inscripción disponible en línea.

La Estación de Rescate realizará posteriormente una reunión informativa con los interesados para conocer las instalaciones y confirmar la participación.

El programa se extenderá hasta que los ejemplares recuperados puedan ser reintegrados a su hábitat natural, usualmente entre abril y mayo.

Esta iniciativa se suma a la histórica labor del centro, que desde su creación atendió a centenares de animales marinos afectados por las condiciones del mar y la interacción con actividades humanas.

Los pingüinos representan una de las especies más representativas de los casos de varamiento en la región bonaerense.

Contacto con la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo Indio Fidalgo

Quienes deseen participar pueden del voluntariado para cuidar a estos pingüinos, debe contactar a la organización a través de sus redes sociales para resolver dudas sobre el proceso de inscripción.