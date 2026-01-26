Los gatos son animales crepusculares y se despiertan durante la madrugada. Foto: X/Grok.

Cuando un gato despierta a su dueño a las cuatro de la mañana, suele verse como una simple molestia. Pero en realidad es una conducta bastante común y con explicación dentro del comportamiento felino. No se trata de un capricho ni de algo al azar: ese horario responde a la biología del animal.

Los gatos son animales crepusculares, es decir, están más activos al amanecer y atardecer. En esos momentos su cuerpo está preparado para moverse, explorar y cazar. Aunque vivan en una casa y tengan comida asegurada, ese ritmo natural no desaparece.

Por eso, mientras las personas duermen y todo está en silencio, muchos gatos entran en una fase de mayor alerta. Buscan liberar energía, jugar o interactuar con sus dueños, y eligen siempre horarios similares. De ahí que este comportamiento pueda repetirse durante semanas o meses sin que haya cambios visibles en la rutina del hogar.

El comportamiento de un gato a la madrugada

Según el especialista en comportamiento felino Mikel Delgado, cuando un gato despierta a su dueño suele estar buscando algo concreto: atención, comida, juego o una forma de liberar energía acumulada.

En muchos casos, este comportamiento se refuerza sin que la persona lo advierta. Si alguna vez el gato recibió alimento, caricias o interacción al despertar temprano, puede asociar ese horario con una respuesta positiva.

Los gatos aprenden rápido qué conductas les dan resultado. Maullar, subirse a la cama o caminar sobre la persona dormida puede transformarse en una estrategia habitual si funcionó alguna vez.

Las posibles causas

Cuando ocurre de forma ocasional, suele considerarse normal. Pero si se repite todas las noches o siempre a la misma hora, los especialistas identifican varias causas posibles.

Entre las más frecuentes se encuentran: la acumulación de energía, la falta de estimulación durante el día, horarios de comida poco adecuados o los cambios recientes en el ambiente del hogar.

El especialista en conducta felina Jackson Galaxy señala que un gato que despierta siempre en el mismo horario suele responder a una rutina que fue reforzada sin intención. En estos casos, no se trata de un acto de desafío ni de malestar, sino de una adaptación a la dinámica familiar.

Atención a las señales

Aunque despertar de madrugada forma parte del comportamiento natural del gato, hay señales que conviene observar. Si durante el día el animal se muestra activo, relajado y juguetón, el despertar nocturno suele estar vinculado a un desajuste de rutinas.

En cambio, si el maullido es persistente, aparece de manera repentina o se acompaña de signos de ansiedad, puede indicar aburrimiento o estrés.

Además, cambios bruscos en el apetito, inquietud constante durante la noche o pérdida de peso pueden ser señales de un problema de salud y requieren atención.