Adiós a los sobres de ketchup, mayonesa y sal:

La UE prohíbe los sobres de condimentos. Foto: Noticias Ambientales

En un esfuerzo directo por reducir los residuos plásticos, la Unión Europea (UE) eliminará el uso de sobres monodosis de aderezos. La normativa se oficializó recientemente y comenzará a correr el 12 de agosto de este año para todos los bares, restaurantes y hoteles de la comunidad.

El objetivo es promover prácticas más sostenibles en el sector gastronómico, a la vez que se reducen los envases plásticos de uso único en toda la UE.

Qué cambiará en el uso de envases plásticos en la UE

Desde agosto de 2026, los comensales de los 27 países de la Unión Europea dejarán de encontrar sobrecitos individuales de k etchup, mayonesa, mostaza, sal, azúcar o aceite en restaurantes y cafeterías.

La medida forma parte del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) , diseñado específicamente para disminuir los residuos plásticos que genera la UE y fomentar la reutilización de envases y materiales.

Tras esto, los establecimientos de toda la UE deberán sustituir los envases plásticos desechables por alternativas sustentables. Entre estas, se cuentan dispensadores higiénicos, botellas reutilizables o recipientes recargables para uso dentro de los locales.

Por lo pronto, los sobres aún estarán permitidos para comidas para llevar o delivery, siempre que cumplan con los criterios de sostenibilidad establecidos.

Por qué la UE toma esta medida

La Comisión Europea destacó que los envases monodosis de plástico representan una porción significativa de los residuos urbanos difíciles de reciclar.

Datos oficiales señalan que más del 36% de los residuos generados en la UE provienen de envases, y una parte considerable corresponde a artículos de un solo uso.

La normativa busca disminuir los residuos plásticos, incentivar prácticas de consumo más responsables y avanzar hacia una economía circular donde los materiales se reutilicen con mayor eficiencia.

El sector gastronómico enfrenta ahora el desafío de reconfigurar la forma de servir condimentos y aliños en las mesas, optando por sistemas más sostenibles.

Cuándo y cómo se implementará la medida

La Unión Europea prevé un calendario progresivo que permite tiempo de adaptación al sector. Las principales características incluyen:

Fecha de inicio : 12 de agosto de 2026 para restaurantes, bares y hoteles

Excepción : los sobres seguirán permitidos para comida para llevar y delivery

Márgenes transitorios : algunos países como España contemplan plazos para envases compostables certificados

Etapas posteriores: la normativa se ampliará hacia 2030 con otros formatos de plásticos de un solo uso

Para muchos negocios, el cambio implicará inversión inicial en dispensadores y sistemas de servicio que integren la sostenibilidad sin comprometer la experiencia del cliente.

Las reacciones fueron mixtas en el sector hostelero: algunos establecimientos señalaron preocupaciones sobre costos y logística, especialmente para locales pequeños.

Los grupos ambientalistas celebraron la medida como un avance significativo en la lucha contra la contaminación plástica que afecta a la UE y al planeta.

El desafío, según analistas, no es solo sustituir los sobres monodosis, sino cambiar hábitos de consumo y promover modelos de servicio verdaderamente sostenibles.

La eliminación de estos envases plásticos desechables en la UE representa un paso tangible hacia una hostelería menos dependiente de plásticos y más comprometida con el medio ambiente.

La medida refleja una tendencia más amplia en la Unión Europea de promover prácticas ambientales responsables que transformen lo cotidiano, desde la forma de aliñar una ensalada hasta el diseño completo de la experiencia gastronómica.