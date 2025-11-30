Árbol de jade: el ingrediente secreto de cocina que estimula la planta en primavera y cómo aplicarlo

Este ingrediente puede ser clave para que la planta crezca sana y fuerte y se encuentra en todos los hogares. Un truco muy sencillo de aplicar, y que no cuesta nada.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

La “planta del dinero” o de la abundancia, el árbol de Jade, es muy apreciada por su belleza, además de su resistencia a diferentes contextos y, por supuesto, por su simbolismo. Es por ello que saber cuidarla, para muchas personas, pasa a ser un tema de suma trascendencia.

En ese sentido, su cuidado no es complejo y no requiere de demasiada atención, lo que la convierte en una excelente opción para quienes desean tener vegetación en casa sin grandes complicaciones.

¿Cómo lograr tener un árbol de Jade radiante? Foto: Wikipedia.

Pero hay ciertos trucos que pueden potenciar su crecimiento y vitalidad como para que siga creciendo fuerte y sana.

El truco sencillo para tener un árbol de Jade radiante en casa

Uno de los trucos más fáciles de aplicar y también más efectivo para tener un árbol de Jade sano es colocar un poco de azúcar en la tierra alrededor de sus raíces.

El azúcar ofrece múltiples beneficios para esta especie suculenta. En primer lugar, actúa como una trampa natural para plagas, ayudando a eliminar hormigas, pulgones y mosquitos que suelen afectar las hojas y raíces. También, puede aportar nutrientes que fortalecen la planta, promoviendo hojas más carnosas, verdes y brillantes.

Espolvorear una cucharada de azúcar sobre la tierra puede ser muy beneficioso para el árbol de Jade. Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash.

En ese mismo sentido, estimula la regeneración celular, ayudando al árbol de Jade a recuperarse de cortes o pequeños daños. También le da energía adicional, lo que favorece su crecimiento, principalmente durante los períodos de floración o ante cambios de temperatura.

Pese a todos estos beneficios, es importante aplicar el azúcar con moderación. Si se la usa en exceso, puede generar el efecto contrario: las hojas podrían volverse marrones y la planta comenzar a descomponerse. Lo ideal es espolvorear una pequeña cantidad sobre la superficie de la tierra o disolver una cucharadita en agua para regar cada cierto tiempo.

Es que el azúcar facilitaría la asimilación de nutrientes y mejoraría su transporte dentro de la planta al reducir la presión osmótica, optimizando así la entrada de elementos en los tejidos vegetales.

Con esta práctica sencilla, el árbol de Jade lucirá más fuerte, sano y radiante.