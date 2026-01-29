Cómo saber si tu gato tiene infección urinaria

Los gatos, como cualquier otro tipo de animal, pueden presentar complicaciones de salud que requieren de atención veterinaria inmediata. Y a pesar de que son seres independientes y suelen esconder su malestar, lo cierto es que mantenerlos sanos es un deber que debemos tener como dueños.

Entre las afecciones frecuentes en los gatos se encuentran las infecciones urinarias, que, si no se tratan a tiempo, pueden volverse cada vez más graves. Por eso, los veterinarios recomiendan observar cuidadosamente a tu gato y prestar atención a cualquier cambio, por pequeño que parezca, para poder actuar rápidamente.

Cómo detectar si un gato tiene infección urinaria Foto: Unsplash.

Uno de los signos más comunes es un cambio en la forma de orinar: esfuerzo al hacerlo, micciones frecuentes o intensas, o incluso presencia de sangre en la orina. Algunos gatos pueden evitar la caja de arena como consecuencia del malestar. Estos comportamientos suelen ser la primera señal de una infección urinaria, lo que hace imprescindible un diagnóstico profesional para tratarla a tiempo.

Por otro lado, un factor que contribuye a estas complicaciones, según indicaron los veterinarios de la clínica Puppis, es la baja ingesta de agua, un hábito muy común en los felinos. Este hábito, sumado a la de dietas basadas principalmente en alimento seco, provoca que su orina sea más concentrada y rica en sólidos, lo que aumenta el riesgo de infecciones y obstrucciones.

Los gatos enfermos cambian su comportamiento Foto: Freepik

Infección urinaria en gatos: por qué ocurren y qué debemos tener en cuenta como dueños

Según estudios veterinarios, la infección urinaria se forma por la concentración de orina, que forma cálculos y cristales que irritan la vejiga y la uretra. Esto puede derivar en infecciones secundarias y, en casos graves, poner en riesgo la vida del gato. Por este motivo, los expertos insisten en que los cuidados preventivos son fundamentales para mantener sano al gato.

Un gato con infección urinaria debe ser atendido urgente Foto: Freepik.

Y si bien el primer paso siempre es acudir al veterinario para descartar cualquier tipo de dolencia, hay algunas medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo:

Mantenerlo hidratado: Asegurate de que tu gato tenga siempre acceso a agua fresca. Los gatos tienden a beber poco, por lo que incorporar fuentes de agua o alimentos húmedos puede marcar la diferencia.

Alimentación adecuada: Existen alimentos diseñados para el cuidado urinario, como fórmulas bajas en magnesio y con reguladores de acidez. Estos ayudan a prevenir la formación de cálculos y, por ende, las infecciones secundarias en la vejiga, uretra o riñón.

Nutrientes esenciales: Ingredientes como Omega 3 contribuyen a la salud de la piel y al metabolismo de grasas, apoyando la salud general de tu felino.

Por último, es necesario tener en cuenta que los gatos tienden a ocultar cualquier malestar e intentan continuar con su rutina habitual, aunque estén sufriendo. Por este motivo, hay que prestarle atención a la caja de arena, a su comportamiento natural dentro del hogar e incluso observar la forma en la que orinan con frecuencia.

Animales; gatos; felinos; mascotas. Foto: Freepik.

Prevenir infecciones urinarias es posible con atención, alimentación adecuada y visitas regulares al veterinario. Mantener a tu gato hidratado, nutrido y feliz asegura una vida más saludable y longeva.