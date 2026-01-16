Pingüinos. Fuente: Global Penguin Society

La Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo abrió la inscripción para su programa de voluntariado 2026, una iniciativa clave para la asistencia de pingüinos de Magallanes juveniles durante su primera migración por las costas de la provincia de Buenos Aires. Esta convocatoria se realiza una vez por año y coincide en el periodo de mayor actividad del centro, cuando aumenta la cantidad de animales marinos que llegan a la costa en situación vulnerable.

Con sede en Puerto Galván, Bahía Blanca, la Estación es uno de los pocos centros especializados en rescate de fauna marina de la región. El voluntariado se desarrolla entre mediados de febrero y abril o mayo, meses en los que se registra un fuerte incremento de varamientos de pingüinos jóvenes que emprenden por primera vez su migración.

Pingüinos. Foto: Canal 26.

Durante su primera migración hacia el norte en dirección a aguas de Brasil, muchos ejemplares quedan varados en playas bonaerenses como Pehuén Co, Monte Hermoso, Marisol o Reta, debido a la falta de experiencia y la escasez de alimento, lo que provoca cuadros de desnutrición, deshidratación e hipotermia.

El programa está enfocado en la asistencia directa de los animales rescatados. Las tareas incluyen:

Alimentación y cuidado de pingüinos juveniles.

Participación en operativos de rescate.

Limpieza y mantenimiento del predio.

Cumplimiento de protocolos sanitarios para prevenir infecciones.

Estas actividades son fundamentales tanto para la recuperación de las aves como para la seguridad de las personas que trabajan en el lugar.

Pingüinos de Magallanes

Requisitos para participar del voluntariado 2026

El voluntariado no requiere formación previa, pero sí compromiso y disponibilidad. Los requisitos son:

Tener más de 18 años.

Poder dedicar al menos una jornada completa por semana, de 9 a 16 horas.

Mantener la continuidad durante toda la temporada.

Desde la Estación aclararon que no cuentan con traslado ni alojamiento, por lo que la convocatoria está orientada principalmente a personas de la zona que puedan sumarse de manera regular.

Los pingüinos de Magallanes representan una de las especies más frecuentes en los casos de varamiento en la costa bonaerense. Quienes estén interesados en participar del voluntariado 2026 pueden completar el formulario de inscripción online habilitado por la organización.