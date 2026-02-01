Gatos naranjas: la explicación científica del color que los volvió famosos. Foto: Freepik.

El color del pelaje de los gatos siempre despertó curiosidad, pero en el caso de los gatos naranjas esa pregunta acaba de tener una respuesta concreta. Un grupo de científicos logró identificar la mutación genética responsable de su tonalidad característica, confirmando que estos felinos poseen un ADN distinto al del resto.

Según el estudio, el color naranja no aparece por casualidad. Se trata de una modificación específica en el material genético que determina la producción de pigmentos en el pelaje. Este hallazgo marca un antes y un después en la comprensión de la genética felina y pone en foco a uno de los tipos de gatos más populares en los hogares.

¿Qué descubrió la ciencia sobre los gatos naranjas?

Durante años, se pensó que el color del pelo era solo una cuestión superficial. Sin embargo, la investigación demostró que detrás del tono naranja hay un mecanismo biológico particular que diferencia a estos animales de otros gatos.

Los expertos lograron aislar la mutación responsable de esta coloración, lo que permite explicar por qué los gatos naranjas son considerados únicos desde el punto de vista genético. Este avance no solo aporta información científica, sino que también cambia la forma en la que los dueños miran a sus mascotas.

El color naranja está ligado al cromosoma X. Como los machos tienen un solo cromosoma X (XY), basta con heredar el gen naranja para mostrar ese color. Por eso, alrededor del 75-80% de los gatos naranjas son machos, algo poco común en otros colores.

Todos los gatos naranjas presentan algún tipo de patrón atigrado (rayas, manchas o remolinos), incluso cuando parecen de un solo color. Esto se debe a que el gen naranja no puede “apagar” completamente el dibujo del pelaje, como sí ocurre en otros colores.

Aunque la personalidad no depende del color, muchos estudios y encuestas a dueños señalan que los gatos naranjas suelen ser percibidos como:

Más afectuosos.

Más sociables.

Menos territoriales.

Esta reputación se reforzó con personajes famosos como Garfield, que consolidaron la imagen del gato naranja amigable y glotón.

¿Qué significa este hallazgo para quienes tienen un gato naranja?

Para muchas personas, su gato ya era especial por su personalidad o comportamiento. Ahora, la ciencia respalda esa percepción con datos concretos: el color naranja está ligado a una característica genética real.

Este descubrimiento no implica que los gatos naranjas requieran cuidados distintos, pero sí ayuda a entender mejor su origen y su lugar dentro de la diversidad felina. Conocer estos detalles fortalece el vínculo entre humanos y animales, al sumar información sobre su naturaleza biológica.

La ciencia y el vínculo con las mascotas

El estudio también refuerza la importancia de la investigación científica en la vida cotidiana. Comprender qué hay detrás del aspecto de una mascota permite valorarla más allá de lo visible y reconocer la diversidad genética incluso dentro del hogar.

Entre los puntos más importantes del hallazgo se destacan:

La identificación de la mutación genética responsable del color naranja.

La confirmación de que estos gatos tienen un ADN particular.

Una nueva mirada sobre la pigmentación del pelaje felino.

Con este descubrimiento, los gatos naranjas dejan de ser solo una curiosidad visual y pasan a ocupar un lugar especial dentro del estudio científico de los animales domésticos.