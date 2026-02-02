Flores que ahuyentan la buena suerte: cuáles recomiendan no tener dentro de casa. Foto: Grok AI.

Las plantas y flores ocupan un lugar central en la decoración del hogar. No solo aportan estética y calidez, sino que también están asociadas al bienestar emocional y al contacto con la naturaleza. Sin embargo, en el imaginario colectivo y en diversas tradiciones culturales, algunas especies florales cargan con una reputación negativa y son señaladas como portadoras de mala suerte o energía desfavorable.

Estas creencias, lejos de ser nuevas, se apoyan en supersticiones ancestrales, interpretaciones simbólicas y prácticas vinculadas al feng shui, la espiritualidad y la cultura popular. En ese marco, hay flores que muchos recomiendan evitar dentro de la casa si se busca atraer prosperidad, armonía y buena fortuna.

Flores que ahuyentan la buena suerte: cuáles recomiendan no tener dentro de casa. Foto: Grok AI.

Quitarlas de inmediato: las 5 flores que no recomiendan tener en casa

Para muchos, retirar aquellas plantas consideradas “mufa” es una manera de renovar energías y crear un espacio más alineado con el bienestar y la buena fortuna.

1. Geranio

Los geranios son considerados tóxicos si se ingieren, afectando a mascotas como perros y gatos, y pueden causar dermatitis en humanos.

Es fácil de encontrar en balcones, terrazas y jardines. Según varias creencias populares, puede tener un efecto negativo en la energía de la casa si se coloca en una ubicación inapropiada o si se utiliza en gran cantidad.

Expertos en Feng Shui defienden que un exceso de geranios rojos en una habitación puede crear una energía excesivamente activa y dominante, lo que se traduce en un efecto negativo en la armonía del hogar.

2. Clavel

Los claveles son plantas resistentes y prefieren climas templados o cálidos, aunque soportan temperaturas frescas.

Usualmente, los claveles aparecen en maceta, ramos y demás para decorar todo tipo de estancias y, para muchos, simboliza el amor y la amistad.

El Feng Shui indica que si el clavel del aire, que simboliza la desgracia, está dentro de casa absorberá demasiado las energías positivas y expulsará solo las negativas, perjudicado así al bienestar y al equilibrio de la casa. Si igual querés tenerlos, es mejor ponerlos en el balcón, terraza o ventana, pero nunca dentro de tus ambientes.

3. Hortensias

Las hortensias se agrupan en pompones grandes o cimas planas, conocidos como corimbos, formados por numerosas flores pequeñas.

La hortensia posee una enorme variedad de colores y se caracteriza por ser sumamente elegante, sobre todo para tener en el hogar. Sin embargo, son muchas las supersticiones alrededor de esta planta con flor.

Se dice que una hortensia siempre traerá fracaso, soledad y aislamiento al hogar. En algunas culturas incluso se asocia con la muerte, y se suele usar para hacer arreglos funerarios.

4. Amapola

Las semillas de amapola son comestibles y carecen de efectos narcóticos. Foto: Unsplash.

Es una planta de flores rojas de tipo silvestre y forma curiosa que destaca por la delicadeza de sus pétalos. Aunque suele asociarse a la fertilidad, también tiene matices negativos si se tiene en el interior de la casa. Si se marchita rápidamente, hay quienes creen que atrae la desgracia.

Más allá de estas creencias, especialistas en decoración y bienestar aclaran que el impacto real de las plantas en el hogar está más relacionado con la percepción personal que con un efecto concreto. Sin embargo, reconocen que los símbolos y significados culturales influyen en el estado de ánimo y en la forma en que las personas se relacionan con su entorno.

En ese sentido, quienes creen en estas tradiciones suelen optar por flores asociadas a la buena suerte, como el jazmín, la lavanda o el romero, plantas históricamente vinculadas a la protección, la prosperidad y la armonía.