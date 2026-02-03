DNI para mascotas en Perú. Foto: miraflores.gob.pe

La municipalidad del distrito de Miraflores, ubicado en Lima, Perú, ya implementó un nuevo sistema para identificar a las mascotas y es a través de un DNI oficial. Durante una campaña realizada en una de las playas, los vecinos del lugar se acercaron y registraron a sus animales en un procedimiento sencillo.

La primera en recibir el DNI de mascotas fue Hana, una golden retriever de diez meses que se acercó con su dueña, Marta Escudero, para participar del proceso realizado por la Municipalidad Distrital de Miraflores. Esto marca un hito dentro de la comuna, ya que forma parte de las acciones que se vienen impulsando para reforzar una tenencia más responsable de las mascotas.

Población animal

La iniciativa surge ante la necesidad de mejorar el registro de los animales del distrito, donde se observa una alta presencia de mascotas. Según un reciente estudio de indicadores demográficos y estimaciones sobre la población de animales de compañía, en Miraflores viven aproximadamente 35.295 perros y 11.429 gatos

Frente a estos números, la comuna reforzó el mecanismo de identificación de las mascotas y reemplazó el carnet tradicional por un DNI de mascotas, documento oficial que permite registrar al animal ante la autoridad edil y acceder a beneficios como descuentos en la Veterinaria Municipal Miravet.

“Me parece excelente, me gusta que la municipalidad se preocupe por las mascotas que hay en el distrito y que estén debidamente registradas para cualquier contingencia”, expresó la dueña de la golden tras obtener el nuevo DNI.

Como parte del inicio de esta nueva etapa, el área de Salud Animal y Enfermedades Metaxénicas anunció una jornada gratuita de registro el próximo domingo 15 de febrero, en el parque Antonio Raimondi, y se espera inscribir a cientos de mascotas y entregar los DNI de manera inmediata. Según informó la comuna, el documento virtual no tiene costo, mientras que el formato físico se entrega por un pago de S/ 15.