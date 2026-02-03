Viajar con gatos Foto: Freepik

A la hora de planear un viaje, está cada vez más normalizada la idea de incluir a un pequeño miembro de la familia: el gato. Y aunque parezca una buena idea, no todos reaccionan igual a los cambios de entorno. Antes de decidir, conviene evaluar cuáles son los puntos claves para que el viaje sea seguro y lo menos estresante para ambos.

Lo primero que se debe hacer es consultar a un veterinario de confianza, ya que viajar o no estará sujeto al temperamento del gato y su capacidad de adaptación. Algunos michis suelen ser curiosos, tranquilos y hasta disfrutan de explorar nuevos entornos.

Viajar con gatos Foto: Freepik

Sin embargo, otros pueden estresarse con facilidad debido a los cambios de rutina. En este sentido, los expertos indican que, si un gato se asusta con desconocidos o no le gusta andar en su transportín, es muy probable que no sea un animal apto para llevar de viaje.

En cambio, si es sociable, está acostumbrado a moverse y no entra en pánico fuera de casa, viajar puede ser posible con buena planificación. ¿Lo más importante? Su libreta sanitaria, una transportadora y elegir el alojamiento adecuado para ellos.

Una vez que ya se decidió incorporar al gato al viaje, hay ciertos elementos básicos que no pueden faltar: un transportín cómodo, libreta con vacunas al día, su plato de comida, agua, una manta y un juguete con su olor para brindarle mucha más seguridad. Además, dependiendo del país, las normas de seguridad veterinaria exigen identificación en el collar o incluso un microchip.

Viajar con gatos Foto: Freepik

Tips para viajar con tu gato sin estrés

Viajar con un gato puede ser una experiencia positiva para toda la familia si se planifica con cuidado. Para aquellos michis que son considerados como “aptos” para viajar con sus humanos, también es importante tener en cuenta algunos consejos para que todo el viaje sea seguro y tranquilo:

Documentación y salud al día

Revisá que tenga todas las vacunas y desparasitaciones al día. Para viajes más largos o en avión, puede ser necesario un certificado veterinario. También conviene llevar la libreta sanitaria y cualquier medicación que use regularmente.

Gatos Foto: Unsplash

Alimentación e hidratación

Dale comida y agua como lo hace habitualmente. Evitá cambios bruscos de dieta durante el viaje. Para traslados largos, podés llevar un recipiente portátil y comida húmeda para mantenerlo hidratado.

Transporte seguro

Siempre dentro del transportín, nunca suelto. En auto, colocá el transportín sobre el asiento o piso seguro, y hacé paradas cada pocas horas para que pueda relajarse. Evitá aire acondicionado directo sobre él.

Elegí destinos y alojamientos adecuados

Los gatos se adaptan mejor a lugares tranquilos: casas, cabañas o departamentos donde pueda moverse libremente. Evitá hoteles muy ruidosos o con mucho movimiento. Siempre avisá que viajas con un gato para evitar problemas.

Viajar con gatos Foto: Freepik

Mantener rutina y objetos conocidos

Llevá su manta, juguete o cama favorita. Mantener algunos elementos de su rutina diaria ayuda a reducir ansiedad.

Señales de estrés a tener en cuenta

Si tu gato jadea, maúlla excesivamente, se esconde o deja de comer, son señales de estrés. Hacé pausas, hablale en tono calmado y evitá forzarlo.

No todos los gatos disfrutan del viaje. A veces, la mejor opción es dejarlo en su hogar con alguien de confianza. Su bienestar siempre tiene que ser la prioridad.