Mascotas en riesgo: detectan contaminantes tóxicos en niveles "alarmantes" en comida para perros.

Un nuevo informe encendió la preocupación entre dueños de mascotas. Y es que, según especialistas, algunos alimentos comerciales para perros contendrían niveles elevados de plomo, mercurio y otros contaminantes considerados potencialmente peligrosos.

La investigación fue realizada por Clean Label Project, una organización con sede en Estados Unidos que analiza productos de consumo en busca de sustancias no declaradas en sus etiquetas. Los resultados, publicados el 12 de febrero de 2026, indican que múltiples muestras superaron límites regulatorios de metales pesados.

Alerta por exceso de plomo y mercurio en alimento para perros

Según el reporte, el 100% de los productos evaluados excedió los máximos tolerables de plomo y cerca del 81% superó los umbrales establecidos para el mercurio.

La directora ejecutiva de la entidad, Molly Hamilton, aseguró que “los niveles de metales pesados y otros contaminantes que encontramos fueron alarmantes”, y enfatizó que los consumidores deberían poder confiar en la seguridad de los alimentos que compran para sus mascotas.

Acrilamida y otros contaminantes plásticos

El estudio también detectó acrilamida en alimentos secos o croquetas, con valores que en algunos casos alcanzaron hasta 780 partes por mil millones. Este compuesto se forma durante procesos de cocción a altas temperaturas y está clasificado como potencialmente cancerígeno.

Además, se identificaron bisfenoles (BPA y BPS) y ftalatos, sustancias asociadas con alteraciones hormonales y otros posibles riesgos para la salud.

Veterinarios advierten que todavía no existe suficiente evidencia sobre los efectos a largo plazo de la exposición crónica a estos contaminantes. Sin embargo, señalan que la acumulación de metales pesados podría afectar órganos como el hígado y los riñones.

Diferencias entre tipos de alimento para perro

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la diferencia entre presentaciones:

Los alimentos secos (croquetas) tendieron a registrar mayores concentraciones de metales pesados y acrilamida.

Las opciones frescas y congeladas mostraron, en general, niveles más bajos de contaminantes.

Se identificaron bisfenoles (BPA y BPS) y ftalatos, sustancias asociadas con alteraciones hormonales.

Esto podría explicarse por los procesos térmicos intensivos que requieren los alimentos secos para su conservación y larga vida útil.

La respuesta de la industria de alimentos para mascotas

Hasta el momento, asociaciones de la industria de alimentos para mascotas indicaron que revisarán los resultados del informe. Sin embargo, no se han difundido comunicados oficiales de fabricantes específicos.

Clean Label Project no publica marcas individuales ni resultados desagregados por producto, sino que presenta conclusiones generales a partir del conjunto analizado. Esta metodología busca evidenciar tendencias del mercado, aunque también dificulta que los consumidores identifiquen qué productos específicos podrían estar involucrados.

A su vez, el informe reabre la discusión sobre los controles en la industria de alimentos para mascotas, un mercado que ha crecido sostenidamente en los últimos años. Con consumidores cada vez más atentos a la calidad nutricional y seguridad de los productos, la presencia de contaminantes no declarados genera inquietud.

Asociaciones de la industria de alimentos para mascotas indicaron que revisarán los resultados del informe.

Especialistas señalan que la trazabilidad de materias primas, la calidad del agua utilizada y los procesos industriales son factores clave para reducir la presencia de metales pesados y compuestos tóxicos.

Mientras tanto, el debate continuará presente. Para millones de hogares donde los perros son parte de la familia, la seguridad alimentaria no es un detalle menor, sino una cuestión central de bienestar animal.