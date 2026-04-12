El placer de estar en contacto con la naturaleza. Foto: Unsplash.

A solo 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón natural único donde el tiempo parece detenerse. La Reserva Natural El Destino, ubicada en el partido de Magdalena, combina historia, biodiversidad y tranquilidad en un entorno ideal para una escapada de fin de semana o un feriado.

Este paraíso verde, creado hace más de un siglo, es hoy uno de los mejores lugares para conectar con la naturaleza en la provincia.

La Reserva Natural El Destino. Foto: Google.

Avistaje de aves y mariposas: las especies que podés encontrar en la Reserva Natural El Destino

Uno de los mayores atractivos de la Reserva Natural El Destino es su increíble biodiversidad. Con más de 100 especies de aves registradas, es un lugar privilegiado para los amantes del birdwatching. Entre las más destacadas se encuentran carpinteros bataraces chicos, cardenales de copete colorado, colibríes de garganta blanca, benteveos, garzas y gaviotas.

Sin embargo, las verdaderas protagonistas, especialmente entre el verano y abril, son las mariposas bandera argentina. Estas mariposas, de tonos celestes que brillan con la luz del sol, generan un espectáculo visual único. En el sendero El Coronillo, su hábitat preferido, se las puede observar volando en grandes grupos, creando una especie de danza natural hipnótica.

Mariposa bandera argentina. Foto: Freepik.

Además, también es posible encontrar otras especies como mariposas monarca, limoncito y espejito, gracias a la presencia de plantas hospederas que favorecen su reproducción. La reserva también alberga fauna autóctona como carpinchos, zorros, vizcachas, tortugas acuáticas y mulitas, lo que la convierte en un ecosistema diverso y fascinante.

La Reserva Natural El Destino. Foto: Google.

Qué hacer en la reserva: actividades para amantes de la naturaleza

La Reserva Natural El Destino ofrece múltiples actividades pensadas para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y sumergirse en un entorno natural. Sus senderos son ideales para caminatas tranquilas: el Sendero del Tala, rodeado de árboles nativos y exóticos; el Sendero de los Arroyos, con bosques de pinos y eucaliptus; y el Sendero del Río, que conduce a la costa del Río de la Plata.

La Reserva Natural El Destino. Foto: Google.

En este último, los visitantes pueden disfrutar de picnics, lectura al aire libre o simplemente contemplar el paisaje. También es un excelente punto para la fotografía de naturaleza y el avistamiento de aves.

Para quienes desean prolongar la experiencia, la reserva cuenta con dormis camperos y un área de camping equipada. La propuesta invita a desconectarse por completo: no se permiten equipos de música, lo que garantiza una experiencia inmersiva donde predominan los sonidos del viento, el río y la fauna.

Otro punto de interés es el Museo Campero, donde se conservan herramientas, carruajes y objetos históricos que reflejan la vida rural de antaño. Además, la antigua casona principal -actualmente en restauración- guarda valiosos documentos, libros y fotografías que forman parte del patrimonio del lugar.

La Reserva Natural El Destino. Foto: Google.

Dónde queda y cómo llegar a este paraíso verde desde Buenos Aires

La Reserva Natural El Destino se encuentra en el partido de Magdalena, sobre la ruta 11 km 71, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 50 kilómetros de La Plata. El acceso es sencillo en auto, aunque el último tramo del camino es de ripio, por lo que se recomienda circular con precaución.

Este espacio natural tiene un origen tan particular como romántico: fue creado por Ricardo Pearson y su esposa Elsa Shaw, quienes adquirieron estas tierras en la década de 1920 y desarrollaron allí una estancia autosustentable. Años más tarde, Pearson decidió destinar más de 500 hectáreas a la conservación del ambiente, dando origen a lo que hoy es una reserva natural protegida.

La Reserva Natural El Destino. Foto: Google.

Actualmente, el predio forma parte del Parque Costero del Sur, reconocido como Reserva de Biósfera, lo que refuerza su valor ecológico. Sin dudas, se trata de un destino ideal para una escapada cerca de Buenos Aires, donde la naturaleza, la historia y la tranquilidad se combinan en perfecta armonía.