Desesperante situación: la deforestación en el Amazonas está “apagando” los colores de las mariposas

Un reciente estudio científico demostró que la pérdida del bosque reduce la diversidad cromática de 60 especies de mariposas analizadas.

La deforestación influye en el color de las mariposas. Foto: Wikimedia Commons

En el Amazonas, las mariposas vibrantes y coloridas se están volviendo grises y marrones por la deforestación. Así lo señala un estudio que demostró que la pérdida del bosque reduce la diversidad cromática de 60 especies de mariposas analizadas.

La investigación fue liderada por científicos brasileños y británicos de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y el Centro para la Ecología y la Conservación de la Universidad de Exeter.

Estos probaron que las mariposas son sensibles a cambios ambientales repentinos. En particular, están íntimamente asociadas a las especies vegetales de su entorno, lo que las convierte en indicadores de los efectos de la deforestación.

“El impacto de la deforestación en los ecosistemas es enorme”, afirmó Cristiano Agra, profesor e investigador de la UFPel y coorientador del estudio realizado en 2021.

Mariposas en el Amazonas, de azul brillante a tonos ceniza

Los investigadores analizaron especies en diferentes puntos de la selva con distintos niveles de impacto humano. Tras la búsqueda, clasificaron cada especie según su composición cromática y contacto con el entorno.

La deforestación influye en el color de las mariposas. Foto: Noticias Ambientales

Las mariposas observadas en lugares recientemente deforestados, las alas mostraban tonos marrones o grisáceos.

En contraste, las mismas especies en bosques preservados presentaban colores azules, brillantes, transparentes, rojos y anaranjados.

Dado que en áreas deforestadas la vegetación es limitada, esto provoca la desaparición de especies clave. Una de ellas es la mariposa morpho azul (Morpho menelaus), en peligro de extinción.

Esta especie tiene un papel ecológico fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas forestales. Sin embargo, solo sobreviven las especies con tonos similares al entorno quemado que logran camuflarse mejor.

Deforestación en la Amazonía. Foto: EFE

Las claves de la investigación

El biólogo Ricardo Spaniol, autor principal vinculado al Programa de Posgrado en Ecología de la UFRGS, explicó que inicialmente buscaban verificar diversos impactos de la deforestación.

“Fueron los colores los que nos llamaron la atención y decidimos investigar más a fondo lo que estaba sucediendo con la coloración”, señaló Spaniol.

La investigación se desarrolló en un área del Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa).

Este sitio cuenta con fragmentos de bosques originales, áreas deforestadas y selva amazónica preservada. Una diversidad ambiental esencial para la observación científica.