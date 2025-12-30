De todos los tipos y colores: dónde queda el museo que expone más de 7 mil especies de mariposas de todo el mundo

El lugar, creado por Andrés Varga en el año 1996, también expone tarántulas, escorpiones, escarabajos y avispas, entre otros insectos y arácnidos sorprendentes.

Museo Mariposas del Mundo. Foto: página web Museo Mariposas del Mundo.

En el municipio bonaerense de San Miguel, en la calle Italia al 650, existe un museo repleto de mariposas que enamora tanto a los niños como a los adultos.

Se trata del Museo Mariposas del Mundo, un lugar que alberga cerca de 7.000 ejemplares y otros insectos que recolectaron a lo largo de los años.

Creado por Andrés Varga en el año 1996, el museo está abierto para recibir turistas, escuelas, familias y especialistas que llegan para conocer con profundidad uno de los espacios más destacados y dedicados a las mariposas.

Museo Mariposas del Mundo. Foto: página web Museo Mariposas del Mundo.

Los detalles del Museo Mariposas del Mundo

Este espacio recibe a los visitantes con un gran jardín en la entrada, donde también se pueden adquirir plantas nativas para crear jardines de mariposas en los hogares. Luego, el recorrido continúa por un pasillo repleto de vitrinas que exhiben ejemplares de mariposas sorprendentes.

La experiencia, que dura aproximadamente una hora, es guiada: un especialista acompaña a los visitantes y relata la historia del lugar, además de compartir curiosidades y detalles sobre las mariposas en exhibición.

Museo Mariposas del Mundo. Foto: página web Museo Mariposas del Mundo.

Cada vitrina tiene su propio código QR que lleva a videos explicativos con imágenes y datos curiosos de cada especie de mariposa. Este recorrido es ideal para los grupos escolares, ya que es interactivo y explicativo.

Sin embargo, el museo no es exclusivo de mariposas, sino también hay en exposición tarántulas, escorpiones, escarabajos y avispas, entre otros insectos y arácnidos sorprendentes.

Museo Mariposas del Mundo. Foto: página web Museo Mariposas del Mundo.

El museo está abierto de lunes a sábados y feriados, de 10 a 18 horas, aunque el último turno es a las 17 horas.

Las entradas salen $10.000 por persona y se abonan en el ingreso al museo y la forma de pago es con tarjeta, transferencia o efectivo.

Quién era Andrés Varga, el creador del Museo Mariposas del Mundo

Andrés Varga era policía retirado y un apasionado por las mariposas desde que tenía 9 años. A los 15 ya tenía su propio taller en su casa, donde pasaba horas estudiando estos insectos.

Luego, con el paso del tiempo, la pasión por estas especies lo llevó a viajar por distintas partes del mundo en busca de ejemplares únicos y con un propósito muy importante: crear su propio museo de mariposas.

Museo Mariposas del Mundo. Foto: página web Museo Mariposas del Mundo.

Después de medio siglo de investigación, viajes y trabajo constante, el hombre logró concretar su sueño y abrió el museo frente a su propia casa, con el objetivo de poder dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible sin descuidar sus otras obligaciones.

Además, Andrés Varga se desarrolló en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde se retiró con el rango de comisario inspector para dedicarse de lleno a su vocación, las mariposas.

Museo Mariposas del Mundo. Foto: página web Museo Mariposas del Mundo.

El hombre, que atendió el museo hasta que falleció en el año 2019, también fue el autor del libro Mariposas Argentinas, una obra que reúne la clasificación diurna y nocturna de las mariposas de la provincia de Buenos Aires, ilustrada con más de 300 fotografías.