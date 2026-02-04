Aromatizan ambientes y se utilizan en la cocina: las 3 plantas ideales para cultivar en febrero
Estas tres especies son fáciles de cuidar y además no pueden faltar en la cocina.
Si hay un mes ideal para plantar y renovar el jardín, es febrero. Estas fechas son perfectas para decorar el exterior de los hogares y elegir plantas que perfumen de forma natural. Hay tres especies que son una gran aliada de la temporada y lo mejor de todo es que se pueden utilizar para cocinar.
Las elegidas para esta ocasión son menta, romero y albahaca. Estas plantas son fáciles de cuidar, se utilizan en la cocina y además perfuman cualquier ambiente. A continuación te contamos cómo cuidarlas para que crezcan fuertes y sanas.
Las 3 plantas ideales para plantar en febrero
Menta
Esta planta es ideal para los que quieren aromatizar el ambiente y que además sea fácil de mantener. En la cocina se utiliza para infusiones y recetas y el paso a paso para cultivarla es muy sencillo.
Cómo cuidar la menta:
- Requiere de mucho riego
- Se recomienda colocarla en un lugar que haya media sombra
- Tenerla en maceta porque crece rápido
Albahaca
La albahaca es utilizada para condimentar salsas y ensaladas, pero también es perfecta para sumarle vida y color al jardín de tu hogar. Tiene un aroma dulce y penetra en cualquier espacio, y se expande fácilmente si está bien cuidada.
Cómo cuidar la albahaca:
- Hay que plantarla en un sitio donde haya sol, pero también un poco de sombra
- Regarla seguido, pero sin que se ahogue
- Podar las puntas para que se ponga más frondosa
Romero
Esta planta es una de las que más brinda aroma intenso y fresco, y es ideal para tener siempre al alcance de la mano. Además, el romero soporta el calor y puede crecer tanto en maceta como en tierra.
Cómo sembrar romero:
- Utilizar suelo suelto y con buen drenaje
- Que haya mucho sol
- Regar de forma moderada