Aromatizan ambientes y se utilizan en la cocina:

Plantas aromáticas ideales para plantar en febrero. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Si hay un mes ideal para plantar y renovar el jardín, es febrero. Estas fechas son perfectas para decorar el exterior de los hogares y elegir plantas que perfumen de forma natural. Hay tres especies que son una gran aliada de la temporada y lo mejor de todo es que se pueden utilizar para cocinar.

Las elegidas para esta ocasión son menta, romero y albahaca. Estas plantas son fáciles de cuidar, se utilizan en la cocina y además perfuman cualquier ambiente. A continuación te contamos cómo cuidarlas para que crezcan fuertes y sanas.

Las 3 plantas ideales para plantar en febrero

Menta

Esta planta es ideal para los que quieren aromatizar el ambiente y que además sea fácil de mantener. En la cocina se utiliza para infusiones y recetas y el paso a paso para cultivarla es muy sencillo.

Hojas de menta. Foto: Freepik.

Cómo cuidar la menta:

Requiere de mucho riego

Se recomienda colocarla en un lugar que haya media sombra

Tenerla en maceta porque crece rápido

Albahaca

La albahaca es utilizada para condimentar salsas y ensaladas, pero también es perfecta para sumarle vida y color al jardín de tu hogar. Tiene un aroma dulce y penetra en cualquier espacio, y se expande fácilmente si está bien cuidada.

Cómo mantener una albahaca. Foto: Unsplash

Cómo cuidar la albahaca:

Hay que plantarla en un sitio donde haya sol , pero también un poco de sombra

Regarla seguido , pero sin que se ahogue

Podar las puntas para que se ponga más frondosa

Romero

Esta planta es una de las que más brinda aroma intenso y fresco, y es ideal para tener siempre al alcance de la mano. Además, el romero soporta el calor y puede crecer tanto en maceta como en tierra.

El romero es una planta que podés tener en tu casa. Foto: Freepik

Cómo sembrar romero: