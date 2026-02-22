Nueva dimensión en la investigación sobre la comunicación vegetal:

Un descubrimiento científico reciente volvió a poner en debate la compleja vida secreta de las plantas. En esta ocasión, investigadores detectaron que distintas especies vegetales emiten sonidos ultrasónicos cuando atraviesan situaciones de estrés, como la deshidratación o los daños físicos.

Aunque estos “gritos” no pueden ser percibidos por el oído humano, sí pueden ser captados por dispositivos especializados y, potencialmente, por algunos animales.

El estudio fue realizado por especialistas de la Universidad de Tel Aviv y liderado por la bióloga evolutiva Lilach Hadany. Los resultados fueron publicados en la revista científica Cell, una de las más influyentes en el ámbito de la biología.

Durante los ensayos, los científicos analizaron plantas de tomate y tabaco en condiciones controladas. Las grabaciones demostraron que los ejemplares saludables apenas emitían sonidos. Sin embargo, cuando eran sometidos a cortes en el tallo o a falta de agua, podían producir hasta 40 chasquidos ultrasónicos por hora. Estas emisiones se intensificaban conforme aumentaba el estrés hídrico y disminuían cuando el tejido comenzaba a marchitarse.

Los sonidos, que pueden detectarse a más de un metro de distancia, fueron clasificados mediante un algoritmo de aprendizaje automático. Esta herramienta permitió distinguir con precisión si la planta estaba intacta, cortada o deshidratada, lo que abre la puerta a aplicaciones tecnológicas en agricultura de precisión y monitoreo de cultivos.

Datos clave del estudio

Las emisiones son ultrasónicas , es decir, superan los 20 kHz y no pueden ser escuchadas por humanos.

Una planta estresada puede emitir hasta 40 sonidos por hora , dependiendo de la especie.

Los chasquidos pueden detectarse a más de un metro de distancia con micrófonos especializados.

Se utilizó inteligencia artificial para diferenciar el tipo de estrés que sufría la planta.

También se registraron sonidos en especies como trigo, maíz, vid y cactus.

El fenómeno podría tener impacto en la agricultura sostenible, permitiendo detectar falta de agua antes de que el daño sea visible.

Más allá del hallazgo acústico, el estudio refuerza la idea de que las plantas poseen sistemas complejos de comunicación. Hasta ahora, la ciencia había documentado principalmente mecanismos químicos, como la liberación de compuestos volátiles que alertan a otras plantas sobre la presencia de plagas o atraen insectos depredadores.

La novedad radica en que esta comunicación también podría tener una dimensión sonora. Los investigadores detectaron fenómenos similares en especies como trigo, maíz, vid y cactus, lo que sugiere que la emisión de sonidos ante el estrés podría ser una característica extendida en el reino vegetal.

El interrogante que surge ahora es qué organismos son capaces de percibir estos mensajes y cómo podrían influir en el equilibrio de los ecosistemas.