Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

Si vivís en Posadas o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo soleado, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Posadas

Mañana
Soleado
13°
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Posadas se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Posadas.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol18:14
Horas de luz11h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Posadas

¿Cómo estará el tiempo hoy en Posadas?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Posadas indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Posadas?

El sol sale hoy en Posadas a las 07:07 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Posadas?

El índice UV máximo esperado para hoy en Posadas es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Posadas?

El pronóstico para hoy en Posadas indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Posadas?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Posadas soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Posadas

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 9 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Sureste 10 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Sureste 10 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 9 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sureste 11 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sureste 11 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sureste 11 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Sur 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sur 11 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sur 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.