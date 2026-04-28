Pronóstico en Posadas: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Posadas se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
Si vivís en Posadas o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo soleado, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Posadas
Hoy en Posadas se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 25° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 28°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Posadas.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:07
|Puesta del sol
|18:14
|Horas de luz
|11h 7m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Posadas
¿Cómo estará el tiempo hoy en Posadas?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Posadas indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Posadas?
El sol sale hoy en Posadas a las 07:07 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Posadas?
El índice UV máximo esperado para hoy en Posadas es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Posadas?
El pronóstico para hoy en Posadas indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Posadas?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Posadas soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.
Ubicación de Posadas
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|13°
|13°
|Sureste 10 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Sureste 9 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Sureste 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Sureste 9 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Sur 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 9 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Sureste 8 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Sureste 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Este 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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