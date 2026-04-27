En la mañana de hoy, Misiones se presenta con un clima parcialmente nublado, mientras las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 16 km/h, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán con cielos parcialmente nubosos. Se anticipan temperaturas máximas de 18.2°C, con una humedad relativa manteniéndose en un nivel moderado. No se espera lluvia para el resto del día, lo que lo hace ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, las ráfagas de viento podrían aumentar a 10 km/h, por lo que es aconsejable tomar previsiones si te desplazas en exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de abril de 2026

Este lunes, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:30 y se ocultará a las 17:57, permitiendo así disfrutar de 10 horas y 27 minutos de luz solar. Además, durante la noche, la luna ingresará en su fase creciente, ofreciendo un atractivo adicional para las observaciones astronómicas.