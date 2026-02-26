Ni a los 10 ni a los 15 años:

La edad en la que los perros empiezan a considerarse como “viejitos”. Foto: Unsplash.

Los perros pueden hacernos disfrutar de su compañía, y estar a su lado siempre es una experiencia muy gratificante y llena de amor. Lamentablemente, el paso del tiempo es algo inevitable y -como los seres humanos- ellos también envejecen, situación que puede identificarse gracias a ciertas actitudes y cambios en su comportamiento.

En ese sentido, un estudio publicado en el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos reveló a qué edad se puede considerar que un perro está “viejito” y que su vejez depende de varios factores fundamentales.

La edad en la que los perros empiezan a considerarse como “viejitos”. Foto: Unsplash.

¿Cuándo se habla de vejez en los perros?

En los perros, generalmente se puede considerar que ya son viejos a partir de los 7 años. De todos modos, esa edad puede variar según la raza, y en ciertos casos comienza más temprano, como en el caso de los Cocker Spaniels, cuya vejez comienza a sus 11 años. Y en los Jack Russell Terrier a los 14 años.

La investigación se llevó a cabo con 832 animales de avanzada edad y se analizaron diferentes afecciones relacionadas con el peso, los huesos, los músculos, el sistema digestivo y los dientes.

Este estudio revela que los perros de mayor tamaño suelen tener una esperanza de vida más corta en comparación con los más pequeños, lo cual también se refleja en la edad a la que se les considera ancianos. No obstante, una noticia alentadora es que la calidad de vida que haya tenido el perro a lo largo del tiempo puede influir significativamente, e incluso ser decisiva, en su etapa de vejez.

La edad en la que los perros empiezan a considerarse como “viejitos”.

Aunque es común creer que la edad de los perros se puede estimar multiplicándola por siete para obtener su equivalente en años humanos, National Geographic advierte que esta fórmula es una simplificación excesiva. En realidad, el cálculo más preciso de la edad canina varía según diversos factores, como el tamaño, la raza y la calidad de vida que haya tenido el animal, tal como se mencionó anteriormente.

Envejecimiento canino: las señales que revelan a un perro “viejito”

Según explica el sitio especializado en mascotas Purina, los síntomas que demuestran que los perros comienzan a envejecer son los siguientes: