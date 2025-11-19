Comportamiento felino: cómo saber si un gato está envejeciendo y cómo mejorar su calidad de vida

A partir de los 7 años, estos felinos domésticos empiezan una transición hacia la vejez que se nota cada vez más. Es por ello que identificar estos cambios a tiempo podrían ayudarnos a mejorar su estadía en el hogar.

Gatos siberianos. Foto: Unsplash.

Los gatos, como el resto de los animales, experimentan cambios importantes en su conducta mientras envejecen. Se estima que estas mascotas inician la transición a la vejez desde los 7 años, que queda en evidencia incluso en su capacidad para moverse. En este contexto, detectar a tiempo estas señales pueden ser fundamentales para mejorar su calidad de vida.

Hay que tener en cuenta que estos animales son propensos a ocultar sus malestares, por lo que es difícil detectar sus problemas de salud de manera temprana. De todas maneras, existen algunos comportamientos que pueden dar indicios de longevidad.

Cómo saber si un gato está envejeciendo Foto: Unsplash

Señales para saber si un gato está envejeciendo

Los gatos presentan señales específicas cuando empiezan a envejecer. Entre ellas se destacan:

Menor actividad física y más horas de descanso : si bien puede parecer normal, también podría indicar problemas articulares como artritis.

Problemas dentales : se vuelven cada vez más frecuentes con la edad. Entre el 52% y 68% de los gatos mayores de tres años desarrollan enfermedades orales.

Pérdida o aumento de peso sin causa aparente : este cambio suele reflejar alteraciones metabólicas como hipertiroidismo, diabetes o enfermedad renal crónica.

Disminución de la visión y audición : condiciones como esclerosis lenticular, cataratas o glaucoma pueden comprometer la calidad de vida de nuestros gatos.

Cambios de comportamiento : una mayor irritabilidad o desorientación pueden indicar un síndrome de disfunción cognitiva similar al Alzheimer.

Pelaje sin brillo y zonas sin pelo: a medida que envejecen, la higiene personal de los gatos se descuida y las uñas crecen excesivamente.

Cómo saber si un gato está envejeciendo Foto: Unsplash

Consejos para cuidar un gato adulto

Ante estas situaciones, el cuidado preventivo se vuelve esencial para garantizar una vejez saludable en los gatos, por lo que las visitas al veterinario cada -al menos- seis meses permiten controlar enfermedades silenciosas.

Además, una dieta específica para gatos mayores, con alimentos digestibles y equilibrados en proteínas, grasas y micronutrientes; contribuye a mantener de la mejor manera la salud de los felinos.

Gatos, animales, mascotas. Foto: Unsplash.

Por otro lado, la adaptación del hogar es clave: facilitar el acceso a comida, agua y áreas de descanso es muy importante, así como evitar escaleras o lugares de difícil acceso.

Cabe señalar que cada gato envejece de manera diferente, pero llevar a cabo ciertos cuidados en su estado de salud influyen en su longevidad, pudiendo llegar a vivir 20 años o incluso más.