Perros; mascotas; animales. Foto: Freepik.

Los perros son los animales favoritos de muchas personas, ya que son sus compañeros más fieles. Sin embargo, algunas razas tienen una mayor tendencia al sufrimiento y les cuesta alcanzar una buena calidad de vida, según advirtió un experto.

El veterinario Alfredo Molina explicó a través de un video de TikTok, algunas están genéticamente predispuestas a sufrir enfermedades crónicas como consecuencia directa de la manipulación humana sobre su genética.

Por tanto, se sabe que hay razas de perros que, pese a su popularidad, están condenadas a sufrir. En ese sentido, la selección artificial que han generado los humanos en ellos para mejorar su estética originó cuerpos poco funcionales y esperanzas de vida mucho más cortas.

Los perros con más problemas de salud. Video: TikTok/alfredomolinavet

¿Cuáles son las razas de perros con mayores riesgos de sufrir enfermedades crónicas?

Bulldog inglés y bulldog francés

Estas razas braquicéfalas se caracterizan por su hocico achatado. Esto les genera problemas respiratorios graves, intolerancia al calor, afecciones en la piel y, además, partos mucho más complicados, todo lo cual les acorta la vida.

La dificultad para respirar es constante y limita su actividad diaria, especialmente en climas cálidos, lo que obliga a controles veterinarios frecuentes desde temprana edad.

Bulldog inglés y bulldog francés Foto: Unsplash.

Pug o carlino

Estos perros presentan serios problemas respiratorios, úlceras oculares y enfermedades cutáneas provocadas por los pliegues de su piel. Viven mal y sufren mucho, por lo que también necesitan cuidados permanentes.

Pug o carlino. Foto: Web.

Sharpei

Su característica piel arrugada, aunque atractiva para muchos, es fuente de infecciones recurrentes. En ese sentido, esta raza puede padecer la fiebre del Sharpei, una enfermedad hereditaria que causa fiebre alta, inflamación articular y, con el tiempo, amiloidosis, afectando órganos vitales como los riñones.

El Sharpei. Foto: Unsplash.

Pastor alemán

Esta raza -en muchos casos- puede sufrir displasia de cadera o de codo desde su nacimiento, algo que los condena a un dolor crónico. Esta patología degenerativa limita la movilidad y puede requerir cirugías, tratamientos de por vida y adaptaciones constantes en el hogar.

Pastor alemán. Foto: Unsplash.

Por supuesto, para aquellas personas que conviven con estas razas de perros, deben saber que requieren mayores cuidados y visitas más frecuentes a los veterinarios para que puedan tener una mejor calidad de vida y evitarles padecimientos innecesarios.