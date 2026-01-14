Perro, mascota Foto: Freepik

Los perros, a lo largo de los siglos, aprendieron perfectamente a decodificar nuestro idioma para entenderlo y poder comunicarse con los humanos de forma efectiva, sin necesidad de hablar. Por este motivo, un estudio reciente confirmó que algunos perros, denominados “Gifted Word Learners”, aprenden nombres de objetos y personas escuchando las conversaciones entre sus cuidadores, una habilidad que antes era considerada exclusiva de los seres humanos.

En los adiestramientos caninos básicos, los cuidadores o adiestradores les enseñan a los perros algunas reglas simples, tales como su nombre y comandos como “sentado”, “echado”, “stay” y “comida”. Sin embargo, recientemente, los investigadores de la Universidad Eötvös Loránd de Hungría demostraron que, al igual que un niño de 18 meses, aquellos canes considerados como “más inteligentes” o “superdotados”, pueden identificar juguetes nuevos simplemente prestando atención a lo que dicen sus dueños entre sí.

Algunos perros pueden aprender palabras con sólo escuchar a sus dueños hablar Foto: Freepik

Este hallazgo realizado por la casa de altos estudios fue publicado por la revista Science, y revela que estos perros, denominados “Aprendices de Palabras Dotados” o Gifted Word Learners (GWL), poseen esta capacidad cognitiva excepcional.

Los perros aprenden palabras escuchando conversaciones: cómo lo hacen

En el estudio, los investigadores analizaron a 10 perros superdotados en dos tipos de situaciones: a través de la interacción directa, donde los dueños presentaban dos juguetes nuevos, los nombraban repetidamente y jugaban con sus mascotas, y la observación pasiva, donde los perros escuchaban cómo sus dueños hablaban sobre los juguetes con otra persona, sin dirigirse al perro directamente.

Cada sesión con los perros duraba ocho minutos, distribuidos en periodos leves y, luego, los investigadores les pedían a los dueños que sus amigos recogieran el juguete por su nombre: “¿Puedes traer a Teddy?” (refiriéndose a un peluche) y allí, los resultados mostraron que los perros aprendían el nombre del oso sin necesidad de que se lo presentaran directamente. Simplemente con escuchar la conversación entre los humanos, podían entender sobre qué estaban hablando.

Comportamiento canino Foto: Pexels

Por otro lado, en una segunda instancia, los dueños mostraban un juguete y luego lo colocaban en un cubo, nombrando el objeto solo después de que desaparecía de la vista del perro. Esta prueba exigía que los perros recordaran el nombre de un objeto sin tenerlo frente a ellos. A pesar de la dificultad, la mayoría de los perros denominados GWL logró identificar correctamente los juguetes cuando se les solicitó.

Según Claudia Fugazza, investigadora del equipo, “estos hallazgos sugieren que los perros GWL pueden usar de manera flexible distintos mecanismos para aprender nuevas etiquetas de objetos”. Este comportamiento explica por qué algunos perros entienden de conversaciones e interpretarlas sin necesidad de participar directamente de estas interacciones.

Los perros y el lenguaje: qué dice la ciencia al respecto

Este estudio indica que la capacidad que tienen los perros de aprender escuchando conversaciones podría depender de los mecanismos cognitivos del can, dependiendo de su raza y que no estaría limitada únicamente por el lenguaje humano. Sin embargo, sí está demostrado que los perros extremadamente inteligentes (como los border collie) son muy pocos en el mundo. De hecho, un estudio en 2021 indicó que solamente 6 ejemplares en todo el mundo aprendieron más de 20 palabras en el idioma humano.

Los border collie son los que más palabras aprenden. Foto: Unsplash.

Según el investigador principal Shany Dror, “estos perros ofrecen un modelo excepcional para explorar capacidades cognitivas que pudieron haber permitido a los humanos desarrollar el lenguaje”.

El estudio forma parte del proyecto Genius Dog Challenge, que busca comprender los talentos únicos de los perros GWL. Los dueños que sospechen que sus mascotas conocen varios nombres de juguetes pueden contactarse con los investigadores por correo (geniusdogchallenge.official@gmail.com) o a través de Facebook e Instagram.