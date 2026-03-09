Qué siente tu perro cuando lo llevás al veterinario, según expertos en comportamiento animal. Foto: Unsplash.

Llevar a un perro al veterinario es una parte fundamental del cuidado de su salud. Sin embargo, para muchos animales la visita a la clínica puede convertirse en una experiencia cargada de nerviosismo, miedo o estrés.

Especialistas en comportamiento animal explican que esta reacción es bastante común y está relacionada con la forma en que los perros perciben el entorno. Los olores intensos, los sonidos desconocidos y la manipulación física durante las revisiones médicas pueden activar mecanismos de alerta incluso en perros que en casa se muestran tranquilos y confiados.

Qué siente tu perro cuando lo llevás al veterinario, según expertos en comportamiento animal.

¿Por qué algunos perros se ponen nerviosos en el veterinario?

La veterinaria y experta en comportamiento animal Sophia Yin explicaba que muchos perros desarrollan una asociación negativa con la clínica veterinaria. Esto ocurre porque suelen relacionar ese lugar con experiencias incómodas, como vacunas, revisiones físicas o procedimientos médicos.

A esta situación se suma la presencia de otros animales que también pueden estar nerviosos o asustados, lo que genera un ambiente cargado de estímulos para el perro.

Por su parte, la veterinaria conductista Karen Overall señala que los perros son extremadamente sensibles tanto a los cambios en el ambiente como a las emociones de sus dueños. Si perciben tensión o preocupación en la persona que los acompaña, esa emoción también puede aumentar su ansiedad.

Muchos perros desarrollan una asociación negativa con la clínica veterinaria. Foto: Freepik

El psicólogo especializado en comportamiento canino Stanley Coren sostiene que muchos de los estímulos presentes en una clínica veterinaria pueden ser interpretados por el perro como señales de alerta. Por esa razón, algunos animales reaccionan temblando, intentando esconderse o resistiéndose a entrar.

Las señales que indican que tu perro está estresado

Los perros no pueden expresar su incomodidad con palabras, pero sí lo hacen a través de su lenguaje corporal. Entre las señales más frecuentes de estrés se encuentran:

El jadeo excesivo.

Los temblores.

La rigidez del cuerpo.

La cola entre las patas.

La evitación del contacto visual.

Algunos perros también intentan esconderse o escapar del lugar.

Los perros no pueden expresar su incomodidad con palabras, pero sí lo hacen a través de su lenguaje corporal. Foto: Pexels.

Detectar estos signos es clave para comprender lo que está sintiendo el animal y poder ayudarlo a atravesar la consulta de una forma más tranquila.

Cómo reducir el estrés de un perro en la visita al veterinario

Los especialistas recomiendan varias estrategias para que la experiencia sea menos angustiante para el perro.

Una de las más efectivas es acostumbrarlo desde cachorro a diferentes entornos y personas. También puede resultar útil realizar visitas breves a la clínica sin procedimientos médicos, de manera que el animal no relacione el lugar exclusivamente con experiencias negativas.

Los especialistas recomiendan varias estrategias para que la experiencia sea menos angustiante para el perro. Foto: Pexels.

El uso de premios o refuerzos positivos durante la consulta también ayuda a generar asociaciones más favorables. Además, mantener una actitud calmada puede contribuir a que el perro perciba mayor seguridad.

Con el tiempo y las experiencias positivas, muchos perros logran afrontar las visitas al veterinario con menos miedo y mayor confianza, lo que facilita tanto el trabajo del profesional como el bienestar del animal.