Dolor articular en perros. ¿Cómo detectarlo? Foto: Freepik.

Hay alertas que no se pueden pasar por alto en lo que refiere a la salud de nuestros perros, más aún si queremos darles una buena calidad de vida. En ese sentido, un veterinario con casi 20 años de experiencia explicó cuáles son las señales que no deben ignorarse.

Este profesional aportó información al respecto con tres claros ejemplos a tener muy en cuenta respecto de este problema de salud.

¿Cómo distinguir los signos de dolor articular en nuestros perros?

Hay signos notorios, así como lo describió este veterinario, y detectarlos a tiempo puede ser una buena manera de intentar contrarrestar el problema de forma temprana y que el mismo no se vuelva crónico.

Dolores articulares en nuestros perros. Video: Instagram/@juanjovetmascotas

Juanjo explicó a través de un video en sus redes sociales cuáles son las tres señales más frecuentes que indican problemas articulares en los perros. Según el especialista, uno de los errores más comunes de los tutores es normalizar estos síntomas por la edad del animal y no consultar a tiempo.

La primera señal de alerta es la dificultad para levantarse . “Si a tu mascota le cuesta más ponerse de pie o empezar a caminar después de dormir o de una siesta, puede ser un síntoma claro de desgaste articular”, señaló Juanjo. Este signo suele aparecer de forma progresiva y muchas veces pasa desapercibido .

La segunda señal es cuando el perro deja de subir escaleras o evita actividades que antes realizaba sin problemas , como saltar al sillón o correr. “Si antes lo hacía y ahora no, no es capricho: probablemente hay dolor”, explicó el veterinario.

La tercera señal, y una de las más llamativas, es el lamido constante de las patas o articulaciones. “Muchos perros se lamen para intentar aliviar el dolor. El problema es que los tutores suelen pensar que es una conducta normal”, advirtió.

Dolores articulares en perros. Foto: Freepik.

¿Cuáles son las enfermedades articulares más comunes en perros?

Entre las enfermedades articulares más comunes en perros se encuentran la osteocondrosis, que afecta principalmente a razas grandes y daña el cartílago; la displasia de cadera, que puede derivar en artritis y pérdida de movilidad; y la artritis, frecuente en perros mayores, que provoca inflamación, dolor y rigidez.

El especialista remarcó la importancia de mantener un peso adecuado, realizar controles veterinarios periódicos y actuar ante las primeras señales para mejorar la salud articular y el bienestar de las mascotas.