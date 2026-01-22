Playa de Viña del Mar, Chile. Foto: Unsplash.

Con el verano en pleno auge, cada vez más argentinos eligen cruzar la cordillera para disfrutar de las playas del Pacífico y aprovechar las oportunidades de compras en Chile. Pero, además del paisaje, el presupuesto es un factor clave a la hora de viajar.

En ese contexto, un relevamiento de ‘Sitio Andino’ ofrece una guía útil sobre los precios actuales de la gastronomía en destinos como Viña del Mar, con valores convertidos a pesos argentinos.

Desde una cena frente al mar hasta propuestas de comida rápida, el informe muestra cómo los costos varían según la zona y el tipo de experiencia elegida, ayudando a los viajeros a planificar mejor sus gastos.

La guía gastronómica y económica de Chile

Platos de mar y restaurantes costeros

La comida en restaurantes con buena calificación cerca de la costa implica un presupuesto más elevado. Según el informe, estos son algunos de los valores referencia:

El plato de risotto cuesta $38.147 en Chile. Foto: Unsplash.

Risotto : $38.147 (23.500 chilenos)

Pulpo al ajillo : $30.680 (18.900 chilenos)

Carpaccio de salmón : $25.810 (15.900 chilenos)

Ceviche, pescado frito o salmón : rondan los $20.900 (12.900 chilenos)

Cócteles y tragos: entre $11.200 y $15.900 dependiendo de la bebida.

Opciones económicas: menú diario y milanesas

Para quienes buscan almorzar rápido o cuidar el bolsillo existen alternativas más accesibles en locales especializados:

La milanesa con ensalada, papas y postre sale $16.070 en Chile. Foto: Unsplash

Menú diario : un combo de milanesa, ensalada, papas y postre (lunes a viernes) cuesta unos $16.070 (9.900 chilenos)

Milanesas individuales : desde la clásica a $12.580 hasta opciones completas con palta y queso por $15.660.

Bebidas sin alcohol: gaseosas y jugos promedian los $4.800.

Comida rápida y promociones

El relevamiento de ‘Sitio Andino’ destaca que aprovechar las apps de delivery o promociones familiares reduce el gasto considerablemente:

La pizza de 8 porciones vale $16.070, mientras que los combos con bebida grande pueden llegar a $29.700. Foto: Unsplash.

Pizzas : una pizza de 8 porciones arranca en $16.070, mientras que los combos con bebida grande pueden llegar a $29.700.

Pollo frito: promos de alitas y tiras de pollo se consiguen por $19.300.

Alternativas vegetarianas y criollas

La oferta gastronómica incluye opciones veggie y platos típicos a precios intermedios: