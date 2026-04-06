Marchas en contra de la Reforma de la Ley de Glaciares. Foto: Susy Maresca

Las movilizaciones por la Ley de Glaciares se asomaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y llenaron la Avenida Corrientes. Manifestantes se movilizaron en múltiples localidades de la Argentina en contra de la reforma que plantea el oficialismo.

Milei busca relativizar los permisos de explotación industrial en todos los glaciares de Argentina, eliminando estándares de protección que han existido en Argentina por más de 10 años.

Protestas contra la Ley de Glaciares. Créditos: @nomaszonasdesacrificio en Instagram

Cómo se dieron las protestas

Callao y Corrientes fue el epicentro de la convocatoria entre otras 30 localidades a lo largo y a lo ancho del país en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Tucumán, San Juan y Rio Negro, entre otras.

La periodista y escritora Soledad Barruti y el filósofo Darío Sztajnszrajber protagonizaron el cierre del acto central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hay una oposición viva, hermosa, profundamente democrática, que no se resigna. Un pueblo que no se arrodilla”, comentaron.

Ley de Glaciares Foto: Susy Maresca

“Si aún no se acercaron a esta lucha se los recomiendo de todo corazón. No hay muchas pistas sobre el porvenir en esta época. Tal vez lo único claro es que tenemos que reconstruir nuestra conexión con lo que importa. Y eso está pasando. Y somos un montón. Y es hermoso”, agregó.

La movilización contó con el respaldo explícito de transeúntes y espectadores que circulaban por la avenida Corrientes o aguardaban para ingresar a los distintos teatros, reflejando así el marcado rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares, que según encuestas supera el 60%.

Marchas en contra de la reforma de la Ley de Glaciares Foto: NA

Se anuncian nuevas acciones para el martes 7, durante el tratamiento en las comisiones que limitaron la participación de más de 100.000 personas inscriptas en la audiencia pública, y principalmente para el miércoles 8, cuando se espera que el oficialismo intente aprobar la reforma en el recinto de la Cámara de Diputados.