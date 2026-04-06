Ley de Glaciares: en la antesala del tratamiento de la reforma hubo protestas en todo el país
La modificación a la Ley de Glaciares genera controversias en todo el país y las personas salieron a la calle a protestar una vez más. El filósofo Darío Sztajnszrajber encabezó la lectura del documento oficial.
Las movilizaciones por la Ley de Glaciares se asomaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y llenaron la Avenida Corrientes. Manifestantes se movilizaron en múltiples localidades de la Argentina en contra de la reforma que plantea el oficialismo.
Milei busca relativizar los permisos de explotación industrial en todos los glaciares de Argentina, eliminando estándares de protección que han existido en Argentina por más de 10 años.
Cómo se dieron las protestas
Callao y Corrientes fue el epicentro de la convocatoria entre otras 30 localidades a lo largo y a lo ancho del país en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Tucumán, San Juan y Rio Negro, entre otras.
La periodista y escritora Soledad Barruti y el filósofo Darío Sztajnszrajber protagonizaron el cierre del acto central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hay una oposición viva, hermosa, profundamente democrática, que no se resigna. Un pueblo que no se arrodilla”, comentaron.
“Si aún no se acercaron a esta lucha se los recomiendo de todo corazón. No hay muchas pistas sobre el porvenir en esta época. Tal vez lo único claro es que tenemos que reconstruir nuestra conexión con lo que importa. Y eso está pasando. Y somos un montón. Y es hermoso”, agregó.
La movilización contó con el respaldo explícito de transeúntes y espectadores que circulaban por la avenida Corrientes o aguardaban para ingresar a los distintos teatros, reflejando así el marcado rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares, que según encuestas supera el 60%.
Se anuncian nuevas acciones para el martes 7, durante el tratamiento en las comisiones que limitaron la participación de más de 100.000 personas inscriptas en la audiencia pública, y principalmente para el miércoles 8, cuando se espera que el oficialismo intente aprobar la reforma en el recinto de la Cámara de Diputados.