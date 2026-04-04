Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

A pesar de la insistencia de Federico Sturzenegger, el bloque de La Libertad Avanza decidió poner en pausa el tratamiento del proyecto de Ley Hojarasca. La iniciativa, que busca derogar normativas obsoletas, deberá esperar al menos quince días más, ya que el oficialismo concentrará toda su potencia política en una reforma que el Ministerio de Economía considera urgente: la Ley de Glaciares.

El objetivo del Ejecutivo con el cambio en la normativa de glaciares es nítido: despejar el camino para atraer inversiones mineras de gran escala. La hoja de ruta de La Libertad Avanza en Diputados comenzará el próximo martes 7 con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

La estrategia consiste en recibir a ministros de provincias mineras para que brinden un respaldo técnico que permita sellar el dictamen ese mismo día. Con los votos asegurados, el oficialismo planea convocar a una sesión especial para el miércoles siguiente con el único fin de aprobar la reforma.

Para la Ley Hojarasca, que ya lleva dos años sin avances parlamentarios, el panorama es distinto. Se prevé un giro único a la comisión de Legislación General y existe la posibilidad de que el propio Sturzenegger concurra al Congreso para defender el texto.

Los puntos de La Ley Hojarasca que generaron resistencia

Municipios en alerta: el artículo que elimina el financiamiento estatal a la Federación Argentina de Municipios (FAM) generó rechazo. Desde la FAM advierten que el recorte afecta la autonomía de los gobiernos locales.

Privilegios legislativos: la quita de fondos al Círculo de Legisladores implicaría el fin de las obleas de libre tránsito y estacionamiento. “Parece una pavada, pero esto te puede complicar una sesión. Cada vez que sesionamos se cierra el Congreso por las fuerzas de seguridad y hay diputados que no llegan porque se les complica movilizarse y estacionar. Los legisladores tienen reuniones con diferentes sectores de la economía por lo que se movilizan por todos lados, quitarles esas obleas es generar un incordio innecesario”, advirtió un diputado aliado.

El ministro de Desregulación y Transformación de la Nación hizo un reclamo a empresarios. Foto: Noticias Argentinas

En el entorno del ministro de Desregulación, hay malestar por la demora, ya que consideran inoportuno que el debate de su ley coincida con el 29 de abril, fecha en la que el jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá presentarse en el recinto para brindar su informe de gestión. Pese a las quejas del sector de Sturzenegger, la conducción de La Libertad Avanza fue contundente: el foco está puesto en la Ley de Glaciares y el resto de la agenda legislativa deberá quedar en lista de espera.

Amplían la denuncia por irregularidades en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares y alertan sobre el impacto ambiental

Un grupo de legisladores de la oposición presentó una ampliación de la impugnación sobre la Audiencia Pública vinculada a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En consecuencia, denunciaron nuevas irregularidades en el procedimiento.

Entre los principales cuestionamientos, señalaron restricciones en la participación y falta de transparencia. Además, indicaron cambios en las condiciones durante el desarrollo del encuentro. El documento incorpora hechos que, según los denunciantes, afectan la validez del proceso.