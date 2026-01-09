El destino paradisíaco de Argentina que ofrece un beneficio exclusivo para jubilados:

El destino ideal para jubilados. Foto: Freepik.

A la hora de planificar vacaciones, los jubilados suelen priorizar tres cosas clave: buenos precios, tranquilidad y descanso. En ese sentido, hay un destino de Argentina que combina todo eso y cuenta con uno de los paisajes más imponentes del país.

Ideal para jubilados: el destino de Argentina que ofrece un gran beneficio

Además de ser uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo, las Cataratas del Iguazú son un destino ideal para jubilados por una combinación muy equilibrada de comodidad, naturaleza y beneficios, algo que no siempre se encuentra junto.

Ubicadas en el Parque Nacional Iguazú, en el extremo norte de Misiones y en el límite con Brasil, este paraíso cautiva a turistas de todo el mundo con su imponente belleza. Están compuestas por más de 270 saltos de agua del río Iguazú, que caen desde una altura promedio de unos 80 metros y fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1984.

Cataratas del Iguazú. Foto: NA/Latitur

Vacaciones en las Cataratas del Iguazú: el beneficio exclusivo para jubilados

La entrada al Parque Nacional Iguazú tiene un valor de $45.000 para turistas extranjeros y $15.000 para residentes nacionales. Sin embargo, los jubilados forman parte del grupo de personas que pueden ingresar de manera totalmente gratuita, un beneficio clave que convierte a las Cataratas en una opción aún más atractiva para viajar y disfrutar sin gastar de más.

La entrada al Parque Nacional Iguazú incluye el acceso a Sendero Verde, Tren ecológico, Circuito Superior, Circuito Inferior, Circuito Garganta del Diablo, Sendero Macuco, Centro de Visitantes, Viejo Hotel, agua potable, primeros auxilios, servicio de caddy, sillas de ruedas, agua caliente para el mate, duchas y caniles para perros.

Las Cataratas del Iguazú son un destino ideal para jubilados. Foto: Freepik.

¿Por qué las Cataratas del Iguazú son un destino ideal para jubilados?

El Parque Nacional Iguazú ofrece pasarelas amplias, seguras y mayormente planas, ideales para recorrer a un ritmo tranquilo. A eso se suma el trencito ecológico, que permite desplazarse entre los distintos circuitos sin necesidad de realizar largas caminatas.

Además, no se trata de un destino de actividades exigentes. La experiencia pasa por contemplar el paisaje, caminar despacio y disfrutar del entorno, algo perfecto para quienes buscan relax, aire puro y una verdadera desconexión del ruido urbano.

Cataratas del Iguazú.

Otro punto clave es el impacto positivo del contacto con la naturaleza en el bienestar físico y emocional. En Iguazú, el entorno invita a tomarse el tiempo necesario y disfrutar sin apuros.

Por último, Puerto Iguazú cuenta con hoteles cómodos, buena oferta gastronómica y centros de salud cercanos, un aspecto fundamental para viajar con tranquilidad y seguridad en esta etapa de la vida.

De este modo, las Cataratas del Iguazú se presentan como una maravilla natural relativamente accesible para ciertos grupos, que muchas veces pagan el precio completo de la entrada por desconocer esta información.