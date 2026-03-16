El lujoso hotel Gran Meliá Iguazú, ubicado frente a las Cataratas del Iguazú. Foto: melia.com

Ubicado en un entorno de ensueño, dentro de uno de los parques nacionales más impresionantes del mundo, un hotel argentino fue reconocido internacionalmente y se posiciona entre los mejores de Sudamérica. Este prestigioso galardón forma parte de los World Travel Awards 2025, conocidos como los “Oscar del turismo”.

Se trata del Gran Meliá Iguazú, un alojamiento único dentro del Parque Nacional Iguazú que combina lujo, vistas impresionantes y experiencias exclusivas en plena naturaleza, que fue nominado en cinco categorías:

Mejor Resort de Sudamérica

Mejor Hotel Verde de Sudamérica

Mejor Resort de Argentina

Mejor Hotel de Argentina

Mejor Hotel Suite de Argentina

Gran Meliá Iguazú. Foto: Instagram @granmeliaiguazu. Foto: melia.com

Cómo funcionan los World Travel Awards

Los World Travel Awards se crearon en 1993 con el objetivo de reconocer la excelencia dentro de la industria turística a nivel global. Cada año distinguen a los mejores exponentes del sector, incluyendo hoteles, aerolíneas, destinos y diferentes empresas vinculadas al turismo.

Una de las particularidades de estos premios es su sistema de votación: los ganadores se definen mediante una plataforma online abierta a viajeros y profesionales de la industria, quienes eligen los servicios, experiencias o establecimientos con los que hayan tenido contacto directo.

Gran Meliá Iguazú. Foto: Instagram @granmeliaiguazu

La votación permanece abierta hasta la ceremonia de premiación, que en 2025 se realizó el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.

El antecedente del Gran Meliá Iguazú

No era la primera vez que el hotel se destacaba en estos galardones: en la edición 2024 fue elegido como “Mejor Hotel de Argentina 2024”.

Hotel Gran Meliá Iguazú. Foto: Instagram @granmeliaiguazu

En esta edición, además, sobresalió por competir por primera vez en categorías como “Mejor Resort de Sudamérica”, “Mejor Hotel Verde de Sudamérica” y “Mejor Resort de Argentina”.

“Este tipo de reconocimientos refuerzan nuestro compromiso por ofrecer experiencias únicas a cada huésped que nos visita”, dijo Ana Goti, directora del hotel, y agregó: “Estos premios son el reflejo del trabajo en equipo que realizamos día a día para seguir mejorando y asegurarnos de que cada estancia sea única.”

Gran Meliá Iguazú. Foto: Instagram

Cómo es el Gran Meliá Iguazú

Ubicado en el noreste argentino, el río Iguazú —afluente del Paraná— forma las famosas Cataratas del Iguazú, uno de los paisajes naturales más impactantes del mundo. El hotel tiene la particularidad de ser el único dentro del parque nacional.

Desde muchas de sus habitaciones se pueden contemplar las cataratas, además de contar con una piscina infinita con vista a la selva y distintas propuestas gastronómicas. También ofrece el servicio exclusivo RedLevel y los tratamientos del Spa Yasi.

Hotel Gran Meliá Iguazú. Foto: Instagram @granmeliaiguazu

Su ubicación permite disfrutar de la Garganta del Diablo de cerca, ofreciendo a los huéspedes una conexión directa con la naturaleza y el majestuoso sonido de las cataratas.

Para ingresar al hotel es necesario comprar previamente un ticket del parque nacional y presentarlo en la recepción al momento del check-in. Una vez dentro, los huéspedes pueden recorrer el parque durante toda su estadía con ese único acceso.

El desayuno del restaurante Gran Meliá Iguazú, ubicado frente a las Cataratas del Iguazú. Foto: melia.com

Cuánto cuesta alojarse en el Gran Meliá Iguazú

La habitación Deluxe con cama king size y vista a la cascada tiene un valor de ARS 1.560.512,90 por noche, lo que equivale aproximadamente a 1.115 USD, tomando como referencia un dólar a 1.400 pesos.

Hotel Gran Meliá Iguazú. Foto: Instagram @granmeliaiguazu

Es importante destacar que el hotel también ofrece opciones más económicas, con vista a la selva, así como habitaciones más exclusivas y lujosas, que pueden superar este precio.

De esta manera, los huéspedes pueden elegir la experiencia que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto, disfrutando siempre de un entorno natural incomparable y de las comodidades de un alojamiento de primer nivel.