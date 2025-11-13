Cuidar la salud de tu gato: los 5 puntos claves para una revisión rápida y casera
La revisión casera de un gato, al menos una vez al mes, es muy importante para detectar a tiempo cualquier cambio en su salud y garantizar su bienestar general. Este sencillo hábito puede marcar la diferencia, ya que muchas enfermedades de los gatos suelen avanzar de forma silenciosa y solo muestran síntomas cuando ya están en una etapa avanzada.
Si bien estos chequeos caseros no reemplaza las consultas con un veterinario, sí ayudan a mantener un control constante y a asistir a tiempo si algo no parece normal. Con un poco de atención y cuidado, podemos lograr que nuestro gato esté sano, activo y mucho más feliz en casa.
En ese sentido, una cuenta de TikTok @mascotasyfamiliasfelices, dedicada al cuidado y al bienestar de los gatos, compartió un video detallando 5 puntos claves para hacer una revisión casera en casa.
Los 5 puntos importantes para hacer una revisión casera
- Levantar ligeramente los labios del gato y mirar que las encías que estén rosas y los dientes sanos y sin sarro.
- Sujetar las orejas desde las puntitas y mirar hacia adentro, deberían estar siempre bastante limpias.
- Mirar sus patas y sacar sus garritas hacia afuera, así se comprueba si alguna se rompió o si están muy largas y pueden clavarse.
- Mirarlo a los ojos y comprobar si alguno tiene un poquito de lagrimeo o lagañas verdosas. Si es así, se recomienda acudir al veterinario.
- Para las gatas, tocar en la zona de su barriguita donde están sus mamas. Buscar si hay algún bultito que antes no había.
Signos de envejecimiento: a qué edad se considera un gato viejito, según expertos
Al igual que los humanos, el proceso de envejecimiento es individual y cada gato podría presentar signos de envejecimiento en distintos momentos, pero hay señales en general que pueden empezar a mostrar luego de los 7 años, aunque no se verán síntomas exteriores hasta los 12 años aproximadamente, según el sitio Royal Canin.
A partir de esa edad, las células del gato comenzarán a desacelerarse y las funciones de su cuerpo serán menos efectivas, incluidos el corazón y el sistema inmunitario.
Cómo es la clasificación veterinaria de la edad de un gato, según Royal Canin:
- 7 a 10 años: maduro
- 11 a 14 años: adulto mayor
- 15 años en adelante: geronte
Si bien los signos de envejecimiento en cada gato pueden ser distintos, hay algunos procesos que tienen en común. Su audición, su olfato y su gusto comienzan a deteriorarse, por lo que puede afectar su apetito.
Además, los gatos adultos también comienzan a presentar problemas dentales, ya que con el paso del tiempo sus piezas dentales se deterioran al igual que las encías, y hasta pueden perder dientes. La combinación de estos problemas pueden generar pérdida de peso notable.
Por otro lado, los gatos adultos pueden comenzar a perder flexibilidad en sus articulaciones, sobre todo si aparece la artrosis que provoca dolor y disminución de la movilidad. Este problema de flexibilidad perjudica directamente en la capacidad de asearse correctamente, y termina afectando el pelaje y la piel del gato.