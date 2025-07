Opens in new window

Quién es Daniel Ponce, el pastor detenido e investigado por múltiples abusos sexuales

Utilizaba su rol de líder religioso y las redes sociales para acercarse a menores de edad. La Justicia lo acusa de abuso sexual agravado.

El pastor evangélico Daniel Ponce, detenido por abuso sexual. Foto: Infobae.

El pastor evangélico Daniel Ponce, conocido por sus transmisiones en redes sociales y su presencia en eventos religiosos en distintas provincias argentinas, fue detenido esta semana tras una investigación encabezada por la Fiscalía N.º 1 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

La causa en su contra lo señala por múltiples casos de abuso sexual con acceso carnal agravado, cometidos principalmente contra adolescentes y menores de edad.

El pastor evangélico Daniel Ponce. Foto: Infobae.

Ponce utilizaba su carisma y visibilidad digital para captar fieles, sobre todo jóvenes. En sus cuentas de Instagram, YouTube y Facebook compartía misas, saludos y mensajes religiosos. Su alcance se expandió con giras nacionales e incluso internacionales, como una visita a Colombia en 2022.

Sin embargo, detrás del discurso de fe y espiritualidad, la Justicia sostiene que el pastor aprovechaba su posición de poder para someter sexualmente a sus víctimas. La denuncia inicial fue presentada hace dos años, y a partir de entonces comenzaron a surgir otros relatos con características similares.

“Es una bestia que tiene iglesias en todas las provincias y lleva supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos”, declaró una referente de Madres Víctimas de Trata, organización que acompaña el caso y es clave en su divulgación. La misma fuente alertó que “camina por todo el país dando la palabra y violando a los pibes”.

Los detalles de la detención del pastor Daniel Ponce

El expediente judicial detalla que el acusado justificaba los abusos como parte de una experiencia espiritual. En algunos casos, llegaba a afirmar que era un “súcubo”, criatura mitológica con fines sexuales. Los testimonios reunidos por la fiscalía describen situaciones de violencia sistemática y manipulación.

Daniel Ponce, el pastor detenido por abuso sexual. Foto: Redes sociales.

La detención de Ponce se concretó luego de varios meses de investigación, en los que se recolectaron pruebas y declaraciones de las víctimas. A pesar de que varias personas ya declararon, se cree que el número real de víctimas es mayor.

“Hace poco hasta llamaron de Trenque Lauquen diciendo que él también estuvo ahí de pastor“, agregaron desde la organización.

A su vez, hicieron un llamado a otras posibles víctimas para que se presenten ante la Justicia. “Es importantísimo que esto se viralice, que se haga público, porque la gente tiene que saber que no se puede creer en todos los pastores, no digo que todos sean malos, pero no se puede permitir esto”, subrayaron.