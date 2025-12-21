Un pastor evangélico fue condenado a 15 años de prisión: abusó de dos menores de edad

El hombre fue identificado como Dante Reynaldo Gómez. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en 2014.

Un pastor evangélico fue condenado por abuso sexual de menores en Jujuy. Foto: Redes sociales

Un pastor evangélico llamado Dante Reynaldo Gómez recibió la pena de 15 años de prisión producto de ser hallado culpable de abusar sexualmente de dos niñas en El Carmen, Jujuy. De todos modos, se mantendrá en libertad hasta que haya una condena firme.

El pastor había sido acusado bajo los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido (varios hechos)“, además de ”abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido, en concurso real".

La jueza Ana Carolina Pérez Rojas dictó el fallo, junto a sus colegas Luis Kamada y Alejandro Máximo Gloss. A pesar del voto en disidencia de Pérez Rojas, se decidió por mayoría que siga en libertad, aunque el fallo sea firme.

De todos modos, se decretó que tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de las dos víctimas. Además, no podrá ejercer violencia de ningún tipo tras el fallo. Cabe recordar que Gómez llegó al juicio en libertad, por lo que no pasó tiempo en prisión.

Más allá de las restricciones colocadas, durante julio fue visto predicando ante un grupo que incluía a niños, niñas y adolescentes.

La investigación reveló que el pastor condenado llevaba a las víctimas a las inmediaciones de una estación de servicio en El Carmen. Allí, a través de engaños, aprovechaba para someter a las menores de edad.

Los casos por los que fue juzgado y posteriormente condenado se dieron en 2014. El primero fue ante una adolescente de 14 años que asistía a la iglesia “Asamblea de Dios Jesús es la Roca”. Luego de ofrecerse a llevarla a su domicilio, fue a otro destino, donde abusó de ella. Estos sometimientos se repitieron en distintas ocasiones.

El segundo caso fue en el mismo año, con una joven de 15 años. Bajo la excusa de darle un regalo por su cumpleaños, la pasó a buscar por su colegio pero finalmente abusó de ella en un descampado.