Conmoción en Cañuelas: un pastor fue detenido en un country de Cañuelas por abuso sexual agravado y grooming contra cinco menores de edad

Tras investigar un chat que develaba un abuso contra una menor, se conocieron otros cuatro casos con Esteban Oviedo como protagonista.

El pastor Esteban Oviedo. Foto: Instagram @esteban_oviedo_jea

El pastor Esteban Oviedo está acusado de abuso sexual agravado y grooming y fue detenido este jueves 11 de diciembre por la tarde en una casa de un country de Cañuelas. Hasta el momento, habría cinco víctimas, todas menores de edad, aunque los detectives judiciales que participan de la investigación no descartan que sean más las jóvenes damnificadas.

Todo surgió cuando una madre, tras notar comportamientos extraños por parte de su hija, decidió revisarle el teléfono celular. Al hacerlo, leyó el repudiable intercambio de mensajes de WhatsApp entre la joven y el pastor del templo donde la familia va a orar y a manifestar su fe. Al increparlo, él se excusó en que “se le metió el diablo y yo lucho contra ello”.

Allanamientos en el templo del Ministerio Donde Él habita, en La Matanza. Foto: Policía Bonaerense

Los abusos investigados habrían ocurrido en el templo denominado “Ministerio Donde Él habita”, en Gregorio de Laferrere, La Matanza.

El pastor detenido ya tenía una condena en suspenso

En medio de las indagaciones, la fiscal Lorena Pecorelli, a cargo del caso, descubrió que Oviedo también escribía libros y tenía una condena a tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual agravado.

Por esta situación y convencidas de que puede haber más víctimas, las autoridades judiciales pusieron a disposición un correo electrónico (ayudantiadelitosconexos.lm@mpba.gov.ar) para que las personas interesadas hagan las consultas necesarias o presenten las denuncias correspondientes.