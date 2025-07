Opens in new window

Violento asalto en Berazategui: amenazó a la empleada con abusarla y le exigió que “no le faltara el respeto”

El hombre sacó todo el dinero de la cámara de seguridad y los productos de las góndolas mientras agredía a la empleada del mostrador. Continúa prófugo.

Robo en Berazategui Foto: Captura

Un violento robo ocurrió en la localidad de Berazategui, cerca de las 2 de la madrugada del domingo. Allí, un delincuente ingresó a un kiosco rompiendo el vidrio de la puerta y amenazó a la empleada para robarle el dinero de la caja, cigarrillos y bebidas. A pesar de que la escena fue viralizada, la policía todavía no logró encontrarlo.

El episodio ocurrió en la esquina de la avenida 7 y la calle 123. En el video, se puede ver como el hombre intimida a la mujer y la insulta mientras agarra impunemente productos de las góndolas del local.

Robo en Berazategui Foto: Captura

El ladrón tenía el rostro cubierto por un cuello polar y la insultaba mientras le pedía que no le hiciera daño: “Llevate lo que vos quieras, pero por favor no me hagas nada”, se escuchó decir a la joven, mientras el delincuente se ubicaba detrás del mostrador y le exigía el dinero: “Todo el dinero estaba en el cajón”, señaló la mujer.

Robo en Beraztegui. Fuente: @PolicialesON

En la secuencia, que no duró más de un minuto y medio, el hombre agarró botellas de distintas bebidas, cigarrillos y el dinero de la recaudación, mientras le gritaba a la mujer: “Quiero que nunca más me faltes el respeto, nada más”, a lo que ella le respondió: “Yo no le falto el respeto a nadie”.

Antes de marcharse, el hombre lanzó una advertencia: Cerrá el ort.. porque te coj...”. Después del episodio, la empleada quedó visiblemente afectada, pero pese a que el video fue viralizado, la policía no dio con el ladrón. El caso fue caratulado como robo agravado y se puso en marcha la pesquisa para localizar al agresor, quien, hasta el momento, no fue detenido.