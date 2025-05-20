Video viral en La Plata: vecinos atraparon a un hombre mientras robaba y lo obligaron a caminar desnudo sobre la ruta

Desnudan a hombre por robar en La Plata. Fuente: Captura

Un video viral circuló en las redes sociales en los últimos días, debido a que un hombre que presuntamente fue encontrado robando, fue atrapado por sus vecinos, quienes lo obligaron a desnudarse y caminar por el costado de la ruta. El hecho ocurrió este fin de semana al límite entre La Plata y Berazategui y quedó grabado por testigos, que le advertían que no debía volver a delinquir.

Según indicó el portal 0221, el supuesto ladrón intentó escapar con una garrafa, una hidrolavadora y una carretilla al momento en el que fue sorprendido por los vecinos de la zona de quintas.

Desnudan a hombre por robar en La Plata. Fuente: X @mauroszeta

Una vez que lo agarraron, le sacaron la ropa y lo obligaron a caminar ante la mirada de los automovilistas que pasaban por el lugar. “Vos no vas a robar nunca más”, se escucha a modo de advertencia de fondo en el video.

En otra grabación, se lo ve rodeado de vecinos que relataron lo ocurrido e incluso insistieron en que, si otros delincuentes se acercaban, tendrían el mismo destino. “Todos los que vengan a robar a las quintas van a tener su castigo”, advirtió uno de ellos mientras lo grababa con su celular.

El vídeo viral tuvo gran repercusión en las redes sociales y generó una respuesta inmediata de los usuarios: “De la vergüenza y la burla no vuelve más” y “dónde está la policía”, fueron tan solo algunos de los comentarios que se escribieron en la red social X luego del hecho.

Desnudan a hombre por robar en La Plata. Fuente: Captura

Desnudan a hombre por robar en La Plata. Fuente: Captura

Por otro lado, los comentarios apuntaron principalmente a la falta de respuestas por parte de las autoridades y al crecimiento de los robos en distintos puntos de la ciudad.

Santa Fe: el caso del hombre que entró a robar y abusar de la dueña de la casa, pero ella logró calmarlo con Netflix y cigarrillos

Un delincuente de 26 años fue detenido en Santa Fe después de robar dos casas y en una de ellas intentar abusar de la dueña, quien “lo calmó” con cigarrillos y una serie de Netflix.

El sorprendente hecho tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe cuando una vecina del barrio advirtió por el grupo de WhatsApp que un ladrón había entrado a su casa y le robó, dándose luego a la fuga por los techos. Sin embargo, el mismo sujeto ingresó a otra vivienda, pero allí se abalanzó sobre la dueña e intento abusarla.

Pronto, ella ideó un plan para mantenerlo distraído mientras llamaban a la policía y simuló contenerlo preguntándole cosas de su vida personal mientras le brindaba comida y le ponía una serie de Netflix. Los agentes policiales lograron detener al agresor, quien fue trasladado hasta la Comisaría 1°.