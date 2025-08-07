Encontraron el cadáver de un guía turístico argentino que había desaparecido en un bosque en Paraguay

Wenceslao Benoit, de 77 años, fue hallado en la misma zona donde era buscado por los grupos de rescate movilizados.

Wenceslao Benoit se perdió en el Chaco paraguayo Foto: Parques Nacionales de Paraguay

Un grupo de indígenas encontró el cadáver de un guía argentino en la región del Chaco (oeste) de Paraguay, una semana después de que el hombre sea declarado en paradero desconocido tras haberse perdido durante una caminata junto a un turista belga.

El comisario Carlos Martínez, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento de Boquerón, señaló en diálogo con ABC Cardinal que el cuerpo sin vida de Wenceslao Benoit, de 77 años, fue hallado en la misma zona donde era buscado por los grupos de rescate movilizados.

“ Según Martínez, se presume que el hombre estaba muy cansado y se quedó sin agua.

Wenceslao Benoit Foto: Redes sociales

“Me acaban de confirmar que lo encontraron sin vida y lo encontraron los ayoreos cerca del lugar donde se perdió”, sostuvo, por su parte, el exsenador paraguayo Alfredo Jaeggli, consuegro del argentino.

La desaparición del guía argentino en Paraguay

Benoit había sido visto por última vez con vida el pasado 31 de julio, cuando ingresó a pie al bosque de Cerro León, en el departamento de Alto Paraguay (oeste), como guía de un ciudadano belga.

El turista le contó a la Policía que ambos se perdieron en la zona durante una caminata, pero él decidió seguir por un sendero para buscar el vehículo que habían usado. Mientras tanto, el argentino esperaba en un punto, aunque luego se movió del lugar y no se volvieron a encontrar.

La desaparición movilizó a brigadas de rescate e incluso el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó el miércoles que dos aviones de la Fuerza Aérea, un Tucano T-27 con cámaras de filmación y un Cessna 206 con paracaidistas, se sumaran al operativo de búsqueda.