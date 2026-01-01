Era buscado desde hace más de 20 días y apareció en un móvil de los festejos de Año Nuevo en Mar del Plata

Se trata de Maximiliano Echarri, a quien su familia buscaba desde el 10 de diciembre luego de viajar de Bahía Blanca a La Feliz a buscar trabajo. Dijo que se encontraba “bien de salud” y que “le robaron el celular”.

Maximiliano Echarri, joven desaparecido en Bahia Blanca que apareció en Mar del Plata. Foto: Captura de video.

Un hecho insólito ocurrió en Mar del Plata durante los festejos de Año Nuevo cuando un joven, que había sido reportado como desaparecido días atrás, apareció en el vivo de un canal televisivo local, lo que generó gran sorpresa.

Se trata de Maximiliano Echarri, quien era buscado por su familia, que aseguraba que el joven había viajado a Mar del Plata y desde ese momento no tenían contacto con él.

Durante días el caso se viralizó y la imagen de Echarri recorrió los medios de comunicación, además de las redes sociales.

Maximiliano Echarri, joven desaparecido en Bahia Blanca que apareció en Mar del Plata. Foto: X

Sin embargo, para tranquilidad de su familia, se confirmó que el joven está en buen estado de salud luego de aparecer en un vivo de Instagram.

El cronista Adrián Oscar Maucci transmitía en vivo para el medio Mar del Plata Web realizando entrevistas a los vecinos y turistas que fueron a la rambla a celebrar el comienzo de año, cuando en un momento fue sorprendido por un chico que pidió hablar ante el micrófono.

“Muchísimas gracias a todos. Soy de Bahía Blanca y mi familia me estaba buscando, salí en las noticias”, relató Maximiliano, quien fue interrumpido por el periodista que, sorprendido, le acotó “¿sos vos?”.

Maximiliano Echarri, joven desaparecido en Bahia Blanca que apareció en Mar del Plata. Video: NA

El joven comentó que cuando llegó a la ciudad le robaron y que por ese motivo no pudo comunicarse con la familia y amigos.

“Agradezco a la gente de Mar del Plata que hicieron lo posible para que pueda comunicarme. Hay gente mala que me robó el celu. Me pude contactar con mi familia después de diez días y pudieron saber que yo estoy bien”, contó.

Luego, relató que piensa quedarse en la ciudad balnearia y que actualmente cuida y lava autos en la vía pública: “Busco trabajo en blanco”.