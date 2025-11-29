Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un joven turco que había desaparecido hace un mes en Palermo

Se trata de Efe Saravoğlu, quien era buscado desde el pasado 27 de octubre. Pudieron identificarlo por un documento que encontraron en su ropa.

Joven turco hallado muerto en Cañuelas. Foto: X

El cuerpo del joven turco Efe Saravoğlu, quien se encontraba desaparecido dede el pasado 27 de octubre cuando fue visto en Palermo, fue hallado en Cañuelas.

Fue encontrado en la ruta 3, a la altura del kilómetro 82,5, boca abajo, vestido con un buzo negro, un jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman.

Búsqueda de paradero de joven turco hallado muerto en Cañuelas. Foto: X

La Policía logró identificar su identidad gracias a un documento que encontraron en su ropa.

En tanto, la Justicia investiga las circunstancias de su muerte.