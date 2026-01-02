Se arrojó al Río de la Plata y desapareció: continúa la intensa búsqueda de un hombre de 33 años en Quilmes

Jonathan de Lima ingresó al agua junto a dos amigos pese a una advertencia de guardavidas y fue arrastrado por la correntada. El operativo continúa sin resultados positivos.

Ribera de Quilmes. Foto: Quilmes Municipio.

Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de búsqueda en la Ribera de Quilmes para dar con el paradero de un hombre de 33 años que desapareció tras ingresar al Río de la Plata el pasado 31 de diciembre por la mañana.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue identificado como Jonathan de Lima, quien había concurrido al lugar junto a dos amigos. A raíz de las altas temperaturas, los tres decidieron meterse al agua, pese a la advertencia previa de un guardavidas que les indicó no hacerlo debido a la fuerte corriente presente en ese sector del río.

Jonathan de Lima fue visto por última vez el 31 de diciembre. Foto: NA.

Minutos después, los tres hombres fueron arrastrados por la correntada. De acuerdo con información publicada por el medio local InfoQuilmes, uno de ellos logró salir por sus propios medios, mientras que el segundo tuvo que ser asistido y rescatado por personal de guardavidas. En tanto, De Lima quedó atrapado en el agua y desde entonces no se volvió a tener contacto visual con él.

Este viernes, al cumplirse 48 horas desde el inicio del operativo, los rescatistas confirmaron que no se registraron avances en la búsqueda. Además, señalaron que la crecida del Río de la Plata complicó las tareas, reduciendo considerablemente la visibilidad bajo el agua.

La zona de Quilmes donde Jonathan ingresó al agua. Foto: Infobae.

En el rastrillaje participan guardavidas, efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Las autoridades reiteraron el pedido a la población para que respete las indicaciones de seguridad y evite ingresar al río en zonas no habilitadas o cuando las condiciones no sean seguras.