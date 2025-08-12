El albañil que encontró los restos de Diego Fernández en Coghlan brindó detalles del perturbador hallazgo: “Me dio escalofríos”

Cristian aseguró que la Policía se sorprendió al igual que el resto de sus compañeros de trabajo. El principal sospechoso es Cristian Graf, un excompañero de colegio de la víctima.

La casa donde fueron hallados los restos óseos de Diego Fernández Lima. Foto: X @mauroszeta

Cristian, uno de los albañiles que encontró los restos óseos de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984, confesó detalles del sorpresivo descubrimiento en la casa del barrio porteño de Coghlan.

“Me dio escalofríos. Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la Policía“, describió Cristian, quien además detalló que “los huesos estaban casi pegados a la medianera”.

Los restos óseas de Diego, el adolescente desaparecido en 1984. Foto: Gentileza Rodrigo Alegre.

En diálogo con ‘TN Central’, el albañil precisó sobre el hallazgo: “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La Policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así“.

“Les comunicamos a los vecinos y vinieron por curiosidad”, indicó sobre los minutos posteriores al descubrimiento. “La familia Graf estaba en ese momento, había una señora que no dijo nada y fue ella quien llamó a la Policía”, concluyó.

Crimen de Coghlan: las 3 hipótesis contradictorias de Cristian Graf, el principal sospechoso

A principios de agosto, el encargado de la obra que encontró los huesos, Daniel Scarfo, develó a ‘TN’ que tuvo contacto con Cristian Graf, el excompañero de colegio de la víctima y principal sospechoso.

“Cuando salimos a la vereda después del hallazgo, él se acercó y le contamos lo que pasó. Ahí nos dio tres hipótesis sobre lo que pudo haber pasado”, declaró Scarfo sobre la llamativa visita.

Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima. Foto: X @_francisco

El encargado de la obra detalló que el contacto con Graf siempre fue breve y en tono cordial: “Dijo que hace muchos años hubo una iglesia y que quizás era un cura que habían enterrado ahí”.

En la misma conversación, el máximo sospechoso en el caso también habría dado una segunda versión del hecho: “Comentó que hubo un establo en el terreno, pero hace muchísimo, tipo 1800″.

El lugar exacto donde fueron hallados los restos óseos de Diego Fernández Lima. Foto: X @lucasivanjunes

Sin embargo, la tercera hipótesis, y la más llamativa según Scarfo, fue la siguiente: “Recordó que cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez allí vinieron los restos. Pero si vos hacés eso, es poco probable que vengan huesos humanos completos en él”.