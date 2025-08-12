Impresionantes videos: voraz incendio consumió un depósito de pallets en Esteban Echeverría

Varias dotaciones de bomberos lograron controlar las llamas. Se cree que podría haber sido intencional, ya que ocurrió un hecho similar en marzo.

Incendio en Esteban Echeverría. Foto: Captura

Un incendio de grandes proporciones se desató en la noche del lunes en un predio de almacenamiento de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.

Por el siniestro, se movilizaron al menos siete dotaciones de bomberos provenientes de ese distrito y de zonas aledañas, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación a construcciones cercanas.

El fuego, visible desde varios puntos del conurbano, generó una densa columna de humo y llamaradas que fueron registradas por transeúntes y automovilistas con sus teléfonos celulares, antes de que las autoridades procedieran a cortar el tránsito en la zona, ya que podría ser peligroso para ellos.

Incendio en Esteban Echeverría. Foto: Captura

El foco se originó en un depósito situado en la intersección de Camino de Cintura y Anselmo Sáenz Valiente y debido a la magnitud del operativo de emergencia, el tránsito fue interrumpido para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las tareas de los equipos de rescate, según informaron fuentes policiales al medio Diario Sur.

Se trata del segundo episodio de estas características registrado en el mismo lugar, ya que en marzo, un incendio afectó al mismo predio y, en aquella ocasión, Juliana Cabaña, hija del propietario de la firma Compañía Argentina Jaulera (CAJ) —que opera en el lugar desde hace más de veinte años— denunció públicamente que el hecho podría haber sido intencional.

Incendio en un depósito de pallets.

La empresa de pallets de Esteban Echeverría sufrió otro siniestro en 2021

La mujer recordó ante los medios locales que en 2021 la empresa también había sido víctima de un episodio similar en otra planta cercana al Cruce de Lomas.

Incendio en un depósito de pallets.

Debido al tipo de material almacenado —pallets de madera altamente inflamables— el trabajo de los bomberos resultó particularmente complejo, ya que debieron extremar precauciones para evitar un posible derrumbe tras haber sofocado los focos principales.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas, pero continúan las tareas de remoción y peritaje para determinar las causas del incendio.