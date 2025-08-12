Video: en Lomas de Zamora, una conductora avanzó en el estacionamiento de un edificio con la rampa elevada y su auto cayó al vacío

La grabación de la cámara de seguridad demuestra que la mujer no sufrió heridas de milagro.

Accidente en Lomas de Zamora. Foto: Captura.

Las redes sociales estallaron con la difusión de un video grabado con una cámara de seguridad, que muestra un insólito accidente que se desarrolló en un edificio de Lomas de Zamora.

Una mujer, que no vive allí, avanzó dentro del estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa que une ambos pisos se encontraba elevada, por lo que su auto cayó de punta al vacío.

El accidente en Lomas de Zamora. Video: X @mauroszeta

Eran las 9:17 de la mañana del pasado viernes cuando un auto gris oscuro giró hacia su derecha y encaró con plena confianza una rampa, sin tener en cuenta que la misma estaba levantada, por lo que del otro lado estaban el vacío y una caída libre hacia la planta inferior.

El auto avanzó y cuando las ruedas delanteras quedaron en el aire, rebotó dos veces sobre la rampa. Luego, cayó de punta a la planta baja.

A pesar del accidente, la rampa comenzó a bajar. La conductora, que no había esperado a que terminara de bajar para avanzar, tampoco aguardó para abrir la puerta del vehículo y asomar la cabeza, mientras una vecina se acercaba para ofrecerle ayuda.

Otro curioso accidente en Lomas de Zamora

A mediados de junio, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, un hombre que viajaba en un colectivo cayó al asfalto cuando una ventanilla del vehículo se desprendió inesperadamente.

Viajaba en colectivo en Ingeniero Budge y cayó al asfalto al romperse la ventanilla. Foto: Captura.

Tras tomar una curva, el pasajero salió despedido desde la parte trasera del colectivo de la línea 540. El hombre quedó tendido sobre el asfalto, moviendo levemente las piernas y comenzando a incorporarse recién ocho segundos después del impacto.

Por suerte, un auto que circulaba detrás mantuvo la distancia y no hubo riesgo de atropello. A pocos metros quedaron los fragmentos de la ventanilla rota. Además, seis ciclistas que precedían al colectivo siguieron de largo sin doblar.