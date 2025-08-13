Claudio Contardi preso: cómo es la cárcel en la que el exmarido de Julieta Prandi cumplirá su condena de 19 años

La Justicia ordenó la inmediata detención del condenado. Por eso, la Policía le colocó las esposas y lo retiraron de la sala de forma repentina.

Unidad Penitenciaria 41 de Campana. Foto: Servicio Penitenciario Bonaerense.

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en un contexto de violencia de género, y será trasladado entre este miércoles o jueves a la Unidad Penal 41 de Campana para cumplir su pena.

Se trata de una cárcel conocida por alojar a internos de buena conducta y por tener entre sus reclusos a figuras de alto perfil, como el cura Julio César Grassi.

Detención de Claudio Contardi. Foto: NA

La cárcel está destinada exclusivamente a internos varones y cuenta con varias propuestas educativas. Los detenidos pueden cursar la Escuela Primaria y Secundaria, y tienen además acceso a una biblioteca.

A su vez, funciona una Escuela Agraria con sectores dedicados a la cría de cerdos y gallinas, lo que permite a los internos aprender oficios y participar en actividades productivas.

Claudio Contardi compartirá prisión con personalidades reconocidas

La Unidad 41 fue inaugurada oficialmente el 9 de febrero de 2006 y depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien la prisión tiene un régimen cerrado y con estrictos controles, está pensada para presos que mantienen una conducta adecuada dentro del penal.

Es por eso que en la Unidad 41 también cumplen pena otros presos conocidos, como el exsacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso sexual; y Fernando Farré, quien asesinó a Claudia Schaefer en un caso que conmocionó al país.

Julio César Grassi será compañero de prisión de Claudio Contardi. Foto: NA.

La presencia de reclusos conocidos marca el perfil de la cárcel, que suele recibir a condenados por delitos graves y de impacto mediático.

La denuncia de Julieta Prandi contra su ex, Claudio Contardi

La denuncia que presentó Julieta Prandi años atrás terminó en una causa por “abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas”.

Según la propia modelo, el abuso empezó en 2015, meses después del nacimiento de su segundo hijo, Rocco. Alegó que fue abusada sexualmente y aislada de su familia, humillada y sin tener la posibilidad de recurrir a sus recursos económicos.

En su declaración judicial, Julieta Prandi dejó en claro: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.