Julieta Prandi reveló las deudas millonarias que le dejó Claudio Contardi: “Puso una franquicia”

La modelo y conductora se sinceró en LAM con Ángel de Brito y reveló impactantes detalles sobre su relación con el empresario gastronómico.

Julieta Prandi, modelo y conductora

Luego de la resolución del juicio que le inició Julieta Prandi a su expareja, Claudio Contardi, la modelo y actriz habló en LAM y contó algunos detalles relacionados a cómo seguirá su vida. En particular, se refirió a las deudas que le dejó el empresario gastronómico, quien recibió 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas” contra ella.

“Puso una franquicia con todo a mi nombre, con mi cara para las marcas en Pinamar y me dejó un tendal de deudas”, contó Julieta Prandi en diálogo con Ángel de Brito.

Luego, agregó: “Deudas que tuve que saldar yo después de haberme ido. Dejó como dos años cerrado el local, pero sin pagar el alquiler y con el dominio él del alquiler”.

“O sea, que esa mujer me tuvo que cobrar a mí ese alquiler, juicios laborales que me embargaron la cuenta de ese local y mis papás ayudándome a recomponer todo eso porque estaba habilitado a mi nombre”, explicó la modelo.

El posteo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

Este miércoles Julieta Prandi manifestó que vuelve “a vivir” tras el veredicto del juicio en contra de Claudio Contardi, su exmarido quien estaba acusado de ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental.

“Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después”, explicó Prandi a los medios tras la sentencia.

Además, agregó: “Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”.

Claudio Contardi y Julieta Prandi. Foto: NA

“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, dijo sobre la batalla legal que inició en 2019.

“Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir, pero no obtuvieron justicia, y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas”, sentenció.

Y cerró: “Hoy 13 de agosto del 2025 ya soy ‘Soy la dueña del viento’ y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cual yo tomé coraje de hacer todo esto”.