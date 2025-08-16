Julieta Prandi reveló cómo atravesaron sus hijos el juicio contra Claudio Contardi: “Sabía que había violencia”

La conductora indicó que buscó proteger a sus hijos de las novedades del caso, más allá de que el mayor tenía recuerdos de situaciones de maltrato.

Julieta Prandi atraviesa un periodo especial, tras conocerse la pena de 19 años de prisión contra su ex, Claudio Contardi, por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. En este contexto, la conductora se refirió a cómo atravesaron este proceso los dos hijos que tiene en común con el empresario gastronómico.

Durante una entrevista con Ángel De Brito en “LAM”, la ex modelo indicó que buscó proteger a sus hijos de las noticas que surgían del caso, así como también las acusaciones que recibía su padre.

“Mi hijo más grande, que tiene 14 años, se enteró de la carátula antes de ayer. Sí, sabía que había un juicio. Sí, sabía que había violencia. Pero no sabía el título”, indicó Julieta Prandi en la charla con el periodista de espectáculos.

Además, la conductora aclaró que no había violencia delante de los dos niños, aunque eran testigos de los maltratos, discusiones e insultos. “Del otro lado de la puerta. Los gritos y los insultos, sí. Las amenazas de muerte también fueron delante del más grande que tiene recuerdos de todo”, explicó.

Prandi recordó también: “Y cuando me robó los documentos y me sacó el teléfono, que yo entré en una crisis nerviosa y le dije ‘si no aparece mi teléfono van a ir todos presos hijo de p...’, estaba mi hijo más grande escuchando. Él (Claudio Contardi) en esa situación se puso a filmar y mi hijo preguntaba: ‘¿Por qué? ¿Por qué van a ir todos presos?’”.

Poco a poco, la conductora pudo contarle, sobre todo a su hijo mayor, todo lo que atravesó junto a su padre. Además, le explicó que acciones como sacarle sus documentos e impedirle comunicarse con el resto de las personas también eran formas de violencia.

Incluso los padres de Julieta Prandi declararon durante el juicio contra Claudio Contardi que habían sido imposibilitados de comunicarse con su propia hija, así como también alejados de sus dos nietos. En este contexto, indicaron que al menor lo conocieron recién a sus 4 años.