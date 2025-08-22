Horror en Chaco: un joven ahorcó a su padre y escondió su cuerpo en el freezer durante una semana

El hecho fue descubierto tras una denuncia de desaparición. El hijo confesó el asesinato.

Parricidio en Chaco Foto: X /DIARIOTAG

Un hombre de 65 años fue asesinado por su hijo, quién lo ahorcó durante una discusión por la venta de bienes familiares para comprar droga. Su cuerpo fue encontrado en el freezer de su casa una semana después, en la localidad de Resistencia, Chaco.

La víctima fue identificada como Rogelio Gauna, quien convivía con Marcos Antonio Gauna, su hijo y principal sospechoso del hecho, de 27 años. El operativo policial comenzó cuando el hermano del acusado advirtió a la policía que llevaba varios días sin poder comunicarse con su padre y, durante el allanamiento, encontraron el cadáver oculto.

Parricidio en Chaco Foto: X /DIARIOTAG

Por este motivo, Marcos fue demorado en la casa familiar y dio varias versiones de lo ocurrido, pero ninguna coincidía entre sí. Finalmente, el joven confesó el crimen y remarcó que ocurrió el pasado 14 de agosto. La fiscal Candela Valdez ordenó su detención por homicidio.

Además, se dispusieron pericias y medidas investigativas para determinar con precisión las circunstancias del asesinato. En el operativo trabajó personal del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen, por las cámaras de seguridad de la zona, y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

