La principal hipótesis sobre la muerte de los hermanos encontrados en una casa en Mar del Plata

Luego de una denuncia de una vecina, el viernes por la noche se encontraron los cuerpos de dos hermanos sin vida en la calle Rawson al 2700 en Mar del Plata y desde entonces, la policía lleva a cabo una investigación para descubrir qué pasó.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo y Alberto Márquez, de 72 y 74 años. Según informó el portal 0223, ambos tomaban medicación por epilepsia y depresión. Además, una prima de ellos contó después que no tenían contacto con la familia desde el 6 de agosto.

Las primeras reconstrucciones indicadas por la Policía Científica indican que ambos murieron por causas naturales, por lo que los investigadores creen que el factor estaría en “las condiciones en las que vivían hace tiempo”.

Esta hipótesis tomó mucha más fuerza luego de que los efectivos recorrieran la casa y alertaran que los dos cuerpos no presentaban signos de violencia y advirtieran el desorden del lugar. Además, las cerraduras y ventanas no estaban forzadas ni violentadas.

En la revisión de la propiedad trabajaron agentes del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría Segunda, mientras que personal de la Jefatura Departamental recopiló testimonios de allegados a las víctimas.

Qué pasó con los hermanos fallecidos en Mar del Plata

Un hallazgo conmocionó a la ciudad de Mar del Plata luego de que efectivos policiales encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa. La denuncia había sido hecha por un vecino que notó que habían desaparecido y que hacía ya varios días que ninguno contestaba su celular.

La denuncia fue realizada la noche del viernes, donde se desplegó un operativo realizado en la calle Rawson al 2700 para intentar hallar a las dos víctimas que vivían juntas en la vivienda.

“Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado con las condiciones en las que vivían desde hace tiempo las dos personas”, indicó una fuente oficial consultada por el portal marplatense 0223.

Ambos habían dejado de responder los mensajes hace dos semanas y una vecina decidió acercarse a su casa a ver si los encontraba. Sin embargo, al entender que nadie la atendería, llamó al 911 para alertar a las autoridades marplatenses.