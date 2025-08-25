Identificaron a la pareja asesinada en un auto en San Antonio de Areco: el hombre tenía denuncias por violencia de género

Roberto Suárez, de 45 años y Florencia Revah, de 32, fueron encontrados sin vida este domingo en el interior de un vehículo abandonado.

Brutal incidente en San Antonio de Areco. Foto: Capturas.

A medida que se conocen más y más detalles del incidente que provocó el hallazgo de una pareja muerta a balazos dentro de un auto abandonado, en las afueras de San Antonio de Areco, mayor es la conmoción en la ciudad ubicada al noreste de la provincia de Buenos Aires.

Es que, luego de que se confirmara que el hombre tenía un disparo en la sien y que la mujer sufrió dos tiros en el pecho y uno en el cuello, se conocieron las identidades de los sujetos fallecidos: Esteban Alejandro Suárez, de 45 años, y Florencia Revah, de 32.

Horror en San Antonio de Areco: hallaron muerta a una pareja dentro de un auto tiroteado. Foto: NA.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del haras Vacación, un centro de entrenamiento equino donde se crían caballos de competición, en un acceso que se desprende de la Ruta Nacional 8. Allí, tras un llamado al 911 por la presencia de un vehículo sospechoso en un camino rural a varios kilómetros del centro de San Antonio de Areco, la policía encontró dentro de un auto Chevrolet Onix los cuerpos de un hombre y una mujer.

Las autopsias del caso que paraliza a San Antonio de Areco

Este lunes se realizaron las autopsias correspondientes en la Morgue Judicial de la ciudad y se constató que Suárez presentaba un disparo en la cabeza, en la región parietal derecha, mientras que Revah tenía dos heridas de bala en el pecho y en el lado derecho del cuello.

También se supo que ambos habían sido pareja y que la mujer lo había denunciado en dos oportunidades por violencia de género. La primera denuncia fue en febrero de 2021 por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo; la siguiente fue en abril de este año donde la víctima pidió una prohibición de acercamiento, el cese de actos de perturbación y su exclusión.

En esta última causa tomó intervención el Juzgado de Familia de Tigre, lo que confirma que ninguno vivía en Areco, si no que tenían domicilio en otra localidad bonaerense. Por estos indicios, es que la principal hipótesis de la causa es que se trató de un femicidio, seguido de suicidio.

En el lugar donde se encontró el vehículo se secuestraron tres celulares, el DNI de ambos, una pistola Bersa, más de 25 cartuchos, tres vainas servidas y dos tickets de peaje.